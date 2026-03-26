Das Bundesverteidigungsministerium (picture alliance / ZB)

Das Nachrichtenportal "Politico" hatte die Liste bereits im September veröffentlicht.Im Ministerium begannen daraufhin interne Ermittlungen, weil sensible militärische Planungen öffentlich und damit auch langfristige Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr offengelegt wurden.

Quellenschutz und Sicherheitsinteressen

Da "Politico" die interne Liste ins Internet stellte, konnten die Fahnder dem Bericht zufolge schnell eingrenzen, wer zuletzt mit dieser Version des Dokuments gearbeitet hat. Damit wirft der Vorgang auch Fragen zum Umgang mit Informanten auf. "Politico" erklärte auf Anfrage des "Spiegel", man habe strikte Regeln, um Quellen zu schützen.

Der mutmaßliche Geheimnisverrat wurde laut dem Magazin als so schwerwiegend bewertet, dass das Ministerium Anzeige erstattete. In der Folge wurde auch die Durchsuchung privater Geräte des Offiziers angeordnet, um Beweise zu sichern. Der Offizier habe die Weitergabe der Liste eingestanden und sich reumütig gezeigt, heißt es in dem Bericht weiter. Im Falle einer Verurteilung wegen Geheimnisverrats droht ihm eine Haftstrafe.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.