Bei seiner Ankunft in Kiew sagte er, in enger Abstimmung mit Bundeskanzler Merz suche er den Austausch, wie Deutschland die Ukraine bei einem möglichen Friedensprozess bestmöglich unterstützen könne. Dabei soll auch die Ausgestaltung von Sicherheitsgarantien Thema sein. Es gehe um die ukrainische, aber auch um die europäische Sicherheit, sagte der SPD-Politiker. Neben Gesprächen mit Verteidigungsminister Schmyhal trifft Klingbeil als Bundesfinanzminister auch seinen Amtskollegen Martschenko. Darüber hinaus will er mit Vertretern des Parlaments sowie der Zivilgesellschaft zusammenkommen. Ob auch Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant sind, ist noch unklar.

