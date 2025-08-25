Vizekanzler Klingbeil wird vom deutschen Botschafter in der Ukraine, Jäger, in Kiew begrüßt. (Kay Nietfeld/dpa)

Klingbeil forderte einen Waffenstillstand und "verlässliche Sicherheitsgarantien, die einen dauerhaften Frieden für die Ukraine gewährleisten". Es gehe um die ukrainische, "aber auch um die europäische Sicherheit", erklärte der Vizekanzler. "Es liegt nun an Russland, endlich ein ernsthaftes Interesse an einem gerechten Frieden zu zeigen." Präsident Putin "muss seinen brutalen Angriffskrieg endlich beenden", verlangte Klingbeil. Für die Bundesregierung sei klar, dass es keine Verhandlungen über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben könne.

Der Bundesfinanzminister will in Kiew Vertreter der ukrainischen Regierung und des Parlaments sowie der Zivilgesellschaft treffen. Ob es auch eine Unterredung mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben wird, ist bislang nicht bekannt.

Debatte um Sicherheitsgarantien

Nach dem jüngsten Ukraine-Gipfel in Washington arbeiten Deutschland und seine Partner mit Hochdruck daran, wie verlässliche Sicherheitsgarantien im Detail aussehen und umgesetzt werden könnten. Diese gelten als Voraussetzung dafür, dass die Ukraine bereit sein könnte, in Verhandlungen mit dem Angreifer Russland Zugeständnisse zu machen. Am Unabhängigkeitstag am Sonntag forderte Präsident Selenskyj erneut die Stationierung ausländischer Truppen in der Ukraine nach einem Ende des Krieges. Der kanadische Premier Carney deutete bei seinem Besuch die Präsenz von Truppen seines Landes zur Absicherung eines möglichen Friedensabkommens an. Gleichzeitig kündigte er ein weiteres kanadisches Militärpaket an.

Ukraine meldet kleinere Geländegewinne

