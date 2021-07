Wie geht es nach den Sommerferien in den Schulen weiter? Die Delta-Variante des Coronavirus ist inzwischen die dominierende Variante in Deutschland. Für den Herbst wird ein Anstieg der Infektionszahlen erwartet. Der könnte besonders Kinder treffen, die keinen Impfschutz haben. Gleichzeitig hat die Pandemie-Erfahrung der zurückliegenden Monate gezeigt, dass Schul- und Kita-Schließungen zu Lernrückständen und vielfältigen sozialen und psychischen Problemen für Kinder führen. Einer aktuellen Allensbach-Umfrage im Auftrag der Telekom-Stiftung zufolge attestiert sich mehr als ein Viertel der 10- bis 16-Jährigen selbst große Lernlücken.

Wie also können Schulen offen gehalten und Kinder trotzdem geschützt werden? Seit Februar gibt es bereits die von Expertinnen und Experten erarbeitete Leitlinie "Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen", die konkrete Handlungsempfehlungen für den sicheren und kontinuierlichen Schulbetrieb in Pandemiezeiten gibt. "Die Empfehlungen gelten weiterhin, auch mit den neuen Virusvarianten", betonte Eva Rehfuess, Leiterin des Lehrstuhls für Public Health und Versorgungsforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München, im Deutschlandfunk. Die Schulen seien damit aus wissenschaftlicher Sicht gut gewappnet. Wenn die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt würden, ermögliche das einen sicheren Schulbetrieb im Herbst und im Winter. Hinzu kommen weitere Maßnahmen wie das Testen, die bisher in der Leitlinie noch nicht verankert sind. Inwieweit Impfungen von Kindern künftig eine Rolle spielen können, wird noch diskutiert.

Prävention

Ausgangspunkt für die Prävention von Virusübertragungen an Schulen ist in der Leitlinie ein Standard-Maßnahmenpaket, das sich an den geltenden AHA+L-Regeln orientiert und konkret Abstand, Hygiene, das Tragen einer angemessenen Maske und Lüften vorsieht. Hinzu kommen je nach Infektionsgeschehen weitere empfohlene Maßnahmen:

Reduzierung der Schülerzahlen im Präsenzunterricht und/oder Aufteilung in kleinere Gruppen

Wechselunterricht bei hohem Infektionsgeschehen

Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes

Maßnahmen auf Schulwegen (Masken-Tragen im Schulbus, versetzter Unterrichtsbeginn)

Musik- und Sportunterricht soll stattfinden, aber mit Schutzkonzepten

Lüften: Es soll regelmäßig und ausreichend über Fenster gelüftet werden. Der Betrieb einer geeigneten Lüftungs- oder Raumlufttechnischen Anlage ist als gleichwertig anzusehen. Räume, in denen beides nicht möglich ist, sollen nicht für Unterricht genutzt werden.

Luftreiniger: Der Einsatz mobiler Luftreiniger in Schulen kann als ergänzende Maßnahme zum Lüften zur Aerosolreduktion erwogen werden, wenn grundsätzlich eine ausreichende Lüftung gewährleistet werden kann.

Ob mobile Luftfiltergeräte in einzelnen Räumen empfohlen werden, hänge von den räumlichen Gegebenheiten und der infektiologischen Lage ab, erläuterte Julia Hurraß vom Gesundheitsam Köln in einer Pressekonferenz des Science Media Centers am 8. Juli 2021. Sie war federführend bei der Erstellung der Kapitel Lüften und Luftreinigung der Leitlinie. Die Aufstellung der Geräte müsse fachlich gut begleitet werden. "Wenn sie irgendwo stehen und nicht die ganze Klasse durch die Strömung erreicht wird, nutzen sie nichts", so Hurraß. Zudem gebe es klare Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Schallemissionen. Sie verwies zudem auf eine Entwicklung von Aerosolforschern des Max-Planck-Instituts in Mainz, die ein einfaches Entlüfungssystem entworfen haben, das effektiver sein soll als Luftfilteranlagen und zudem noch weniger kostet. "Wo immer einfache Lösungen mit Ventilatoren möglich sind, würde ich die preferieren", so Hurraß.

Umgang mit Verdachtsfällen

Es gibt zwei Arten von Verdachtsfällen: Kinder mit Symptomen ohne bekannten Kontakt zu einem Corona-Fall und Kontaktpersonen einer mit Corona infizierten Person. Für die entsprechenden Quarantäne-Maßnahmen verweist die Leitlinie auf die Empfehlungen des Robert Koch-Institus.

Testen

Hierzu gibt es derzeit noch kein Maßnahmenpaket in der Leitlinie, es soll erst im Herbst veröffentlicht werden.

Die Frage wird sein, ob und wann die in den vergangenen Monaten systematisch durchgeführten Corona-Massentests an Schulen beibehalten werden. Schülerinnen und Schüler wurden und werden bislang entweder einzeln über Antigen-Schnelltests oder gruppenweise über die sogenannte Pool-Testung mehrmals pro Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet.

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hatte kürzlich die Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit solcher Massentests infrage gestellt. Man sollte darüber nachdenken, ob es wirklich wichtig sei, infizierte Kinder ohne Symptome durch eine solche Testung zu entdecken, sagte er in einem Zeitungsinterview. Möglicherweise würde es reichen, Kinder, die bereits Symptome hätten, frühzeitig zu identifizieren und zu isolieren.

Andere Wissenschaftler und auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sprechen sich für die systematische Testung aus. Sie helfe, das Infektionsgeschehen an Schulen zu überblicken und infizierte Kinder schnell zu identifizieren, bevor es zu flächendeckender Ansteckung komme, sagte Florian Klein, Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Köln, auf einer Pressekonferenz des Science Media Center am 8. Juli 2021. Der Mediziner betonte, es müsse alles dafür getan werden, den Schul- und Kitabesuch zu ermöglichen. Deshalb sei eine Kombination verschiedener Maßnahmen wichtig.

Klein hat die Methode der Pool-Testung mit den sogenannten Lolli-Tests mitentwickelt. Sie wird seit April an allen Kindergärten und Schulen in Köln und seit Mai an allen Grund- und Förderschulen in ganz Nordrhein-Westfalen eingesetzt und wissenschaftlich begleitet.

Vorteile der Lolli-Tests gegenüber Antigen-Schnelltests

enfache, wenig invasive Probenentnahme (geeignet insbesondere auch für kleinere Kinder)

PCR-Test mit höherer Sensitivität und Spezifität als Antigentest

Entlastung der Labore, weil für mehrere Kinder nur eine Probe eingeschickt wird

Keine Stigmatisierung eines positiv getesteten Kindes, weil die Einzel-Testung im Falle einer positiven Pool-Testung zu Hause erfolgt

Nachteile der Lolli-Tests gegenüber Antigen-Schnelltests

Laboranalyse notwendig

Logistik für den Transport der Tests ins Labor notwendig

kein unmittelbares Ergebnis, Identifizierung eines infizierten Kindes erfolgt mit Zeitverzug

Die Akzeptanz der Lolli-Tests sei aufgrund ihrer einfachen Handhabe von Anfang an sehr hoch gewesen, so Klein. Der flächendeckende Einsatz in Nordrhein-Westfalen habe gezeigt, dass die Testungen auch für sehr viele Menschen möglich seien. Es bestehe die Möglichkeit, die Tests auf ganz Deutschland auszuweiten. Auch Eva Rehfuess von der Universität München sagte im Deutschlandfunk, die Strategie für den Herbst sei tendenziell eher, auf die PCR-Pool-Testung zu setzen als auf die Schnelltests im Selbsttestverfahren.

Impfen

Bislang ist nur der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer für die Impfung von Kindern zugelassen, und auch nur für über Zwölfjährige.

Die Stiko empfiehlt die Impfung damit nicht generell, sondern nur für über Zwölfjährige mit Vorerkrankungen. Aktuell gebe es auch keinen Grund, an dieser Empfehlung etwas zu ändern, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens auf einer Pressekonferenz des Science Media Centers am 8. Juli 2021: "Es gibt keinen wirklich gesicherten Hinweis darauf, dass die Delta-Variante Kinder stärker krank macht als andere Varianten." Im Gegenteil, es gebe Hinweise darauf, dass dies sogar etwas weniger der Fall sei. Dadurch habe sich die Bedeutung des Virus für die Impfung von Kindern nicht geändert.

Mertens betonte, eine Impfung könne keine Voraussetzung für den offenen Schulbetrieb sein. Er kritisierte die Politik dafür, eine direkte Verbindung zwischen Impfung und Offenhalten der Schulen gezogen zu haben. Das sei nicht legitim, habe aber viele Eltern motiviert, ihre Kinder schnell impfen lassen zu wollen. Mertens verwies darauf, dass 7,5 Millionen Kinder in Kindergärten und Schulen unter zwölf Jahre alt seien und nicht geimpft werden könnten.

Umso wichtiger ist es nach Ansicht vieler Medizinerinnen und Mediziner, dass Erwachsene sich impfen lassen. "Wir haben eine Pflicht, die Kinder zu schützen", sagte Eva Rehfuess von der Universität München im Deutschlandfunk. "Die staatliche Schutzpflicht gilt weiterhin, insbesondere für die kleineren Kinder, für die es noch gar keine Impfung gibt. Hier sind wirklich die Erwachsenen gefragt, nicht nur sich selbst mit einer Impfung zu schützen, sondern solidarisch die Kinder mitzuschützen. Denn wenn wir insgesamt hohe Durchimpfungsraten in der Gesellschaft haben, schützen wir damit Schülerinnen und Schüler mit."

Der Virologe Florian Klein von der Uniklinik Köln betont: "Jeder Erwachsene, der sich nicht impfen lassen möchte, muss mitbedenken, dass jede Impfung eines Erwachsenen dazu beiträgt, dass Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Wenn wir das schaffen, wird es bei den anderen Maßnahmen einfacher."

