Präsidentschaftswahl in Brasilien

Luiz Inacio Lula da Silva vor seinen Anhängern nach der Schließung der Wahllokale in Sao Paulo. (Andre Penner / AP / dpa / Andre Penner)

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien am 2. Oktober hat der Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva knapp für sich entschieden. Der Ex-Staatschef kam auf 48,42 Prozent der Stimmen. Der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt 43,21 Prozent der Stimmen. Da kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinte, müssen sich Lula und Bolsonaro am 30. Oktober einer Stichwahl stellen.

Nach den Parlamentswahlen, die gleichzeitig stattfanden, stellt Bolsonaros aktuelle Partei Partido Liberal mit 101 Abgeordneten künftig die größte Fraktion in der unteren Kammer, dem Abgeordnetenhaus. Seine Partei und Verbündete stellen ebenfalls die meisten Senatoren und konnten auch bei den Gouverneurswahlen punkten.

Brasilien ist die viertgrößte Demokratie der Welt. Mehr als 156 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, über ihren nächsten Staatschef abzustimmen. In Brasilien herrscht Wahlpflicht – dennoch blieben 32 Millionen Stimmberechtigte den Urnen fern. Es war die niedrigste Wahlbeteiligung seit mehr als 20 Jahren.

Aufgrund der Stichwahl erlebt Brasilien nun weitere vier Wochen Wahlkampf, wobei das Wahlergebnis die tiefe politische Spaltung des größten Landes in Lateinamerika zeigt. Der 76-jährige Lula hat seine größte Unterstützerbasis im armen Nordosten und unter den Menschen mit einem geringen und mittleren Einkommen. Bolsonaro gewann dagegen im Süden und Westen, den Regionen mit der meisten Landwirtschaft, sowie auch in São Paulo. Nun hat die Regierung Bolsonaros direkt nach der Wahl am 2. Oktober die Auszahlung von Sozialleistungen vorgezogen. Die Familienhilfe etwa wird im Oktober eine Woche früher als vorgesehen ausgezahlt. Linke Parteien kritisierten dies als Versuch des "Stimmenkaufs" vor der Stichwahl am 30. Oktober.

Die Vorhersagen zum Wahlergebnis erwiesen sich, wie das Wahlergebnis nun zeigt, als falsch: Denn das Wahlergebnis für Lula fiel deutlich knapper aus als in den letzten Umfragen vor der Wahl prognostiziert. Die letzten Vorhersagen des Meinungsforschungsinstitutes Datafolha hatten sogar einen Sieg Lulas bereits in der ersten Wahlrunde vorausgesagt. Monatelang hatte Lula auch in anderen Umfragen mit weit größerem Abstand geführt. Brasilien-Kenner Burkhard Birke sagte dazu im Deutschlandfunk, die Meinungsforscher hätten unterschätzt, wie konservativ Brasilien mittlerweile geworden sei. Der Bolsonarismus werde nicht so schnell verschwinden. Auch Anja Czymmeck, Konrad-Adenauer-Stiftung in Rio de Janeiro, hob im Deutschlandfunk hervor, dass ein ein ausgeprägter Konservatismus tief in der brasilianischen Gesellschaft verankert sei.

Wer gewinnt die Wahl in Brasilien: Amtsinhaber Jair Bolsonaro oder Herausforderer und Ex-Präsident Lula? (picture alliance/ dpa/ MAXPPP/ Franck Dubray)

Der Ex-Militär und langjährige Abgeordnete unterschiedlicher Parteien Jair Bolsonaro wurde 2018 ins Präsidentenamt gewählt, mit Unterstützung der streng konservativen Anhänger der evangelikalen Pfingstkirchen. Seine Positionen sind rechtsradikal: Immer wieder hat er sich verächtlich über die Demokratie und ihre Institutionen geäußert und die brasilianische Militärdiktatur (1964 bis 1984) gelobt, fiel durch frauenfeindliche, homophobe und rassistische Sprüche auf.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro stellt sich zur Wiederwahl (picture alliance/ ZUMAPRESS.co / O Globo)

Das Coronavirus tat der 67-Jährige lange als "kleine Grippe" ab, was zusammen mit einem schlechten Management der Pandemie dazu geführt hat, dass Brasilien nach den USA die meisten Corona-Toten zu beklagen hat: 700.000 Menschen starben in den vergangenen Jahren an dem Virus. Zwar wächst Brasiliens Wirtschaft und auch die Nahrungsmittelproduktion lief trotz Krise weiter. Brasilien ist einer der größten Exporteure von Fleisch, Soja und Mais. Bei der Bevölkerung kommt davon allerdings wenig an: Der Hunger hat im Land wieder stark zugenommen, 33 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer haben einer nationalen Studie zufolge nicht genügend zu essen, viele leben von der Hand in den Mund. Sozialprogramme und Mittel für Kultur und Bildung hat Bolsonaro gekürzt.

Eingelöst hat Bolsonaro sein Versprechen, das Waffenrecht zu liberalisieren: Alle Brasilianer, die älter als 25 Jahre sind, können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu vier Schusswaffen erwerben und sie zu Hause oder am Arbeitsplatz aufbewahren. Politikern, Landwirten, Lastwagenfahrern, Jägern und Sportschützen ist es erlaubt, automatische Gewehre in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. Auch den Import und Vertrieb von Waffen in Brasilien hat Bolsonaro erleichtert, die zulässigen Verkaufsmengen von Munition erhöht. Der Organisation Brasilianisches Forum für öffentliche Sicherheit zufolge hat sich die Zahl der Waffenbesitzer in Brasilien unter Bolsonaro nahezu versechsfacht.

Die Weltgemeinschaft blickt vor allem wegen des Raubbaus an der Natur auf Brasilien: Die Abholzung in der Amazonas-Region hat unter Bolsonaro Rekordwerte erreicht. Er sieht das Amazonasgebiet vor allem als wirtschaftliches Potenzial und demontierte Behörden und schwächte Gesetze, die den größten Regenwald der Erde schützen sollten. Die frei gewordenen Posten besetzte er mit evangelikalen Pastoren oder fachfremden Militärs. Die organisierte Kriminalität profitiert: Holzschmuggel, illegaler Goldbergbau, Drogenhandel machen sich breit, während die indigene Bevölkerung zusehen muss, wie ihre Gebiete für die wirtschaftliche Ausbeutung freigegeben werden.

Luiz Inácio "Lula" da Silva war bereits zwei Amtszeiten lang Präsident von Brasilien, von 2003 bis 2011. Der 76-Jährige stammt aus der Arbeiterbewegung, war einst Präsident der Metallarbeiter-Gewerkschaft und führte den Widerstand der Gewerkschaften gegen die Militärdiktatur an. Anfang der 80er-Jahre war er Mitbegründer der Arbeiterpartei PT. Seine Wahl zum Präsidenten 2003 war für viele Menschen mit der Hoffnung auf einen Wandel und die Verbesserung der Lebensverhältnisse besonders in der Unter- und Mittelschicht verbunden. Tatsächlich gelang es ihm, die Wirtschaft zu stabilisieren und den Hunger in Brasilien drastisch zu reduzieren, Millionen schafften durch staatliche Sozialprogramme den Ausstieg aus der Armut.

Der Fortschritt konnte damals auch dank boomender Wirtschaft und hoher Preise für exportierte Rohstoffe und andere Produkte erzielt werden. Heute dürfte es ungleich schwerer werden, Millionen aus der Armut und in Bildung zu bringen. Dennoch ist Lula auch jetzt wieder Hoffnungsträger für viele, insbesondere für die armen Bevölkerungsschichten. Im Wege steht im allerdings, dass an seiner Arbeiterpartei noch immer das Image der Korruption haftet, weil sie während Lulas Amtszeit Abgeordnete anderer Parteien bestach, damit diese für bestimmte Projekte stimmten. Lula selbst wurde ebenfalls wegen Korruption verurteilt und deshalb nicht als Kandidat zur Präsidentschaftswahl 2018 zugelassen. Im November 2019 wurde er nach 580 Tagen Haft wieder aus dem Gefängnis entlassen. Im März 2021 wurden die Urteile gegen ihn vom Obersten Gerichtshof aufgehoben, man konnte ihm nichts nachweisen. Lula spricht bis heute über diese Strafverfolgung als einen politischen Prozess.

Brasiliens früherer Präsident Luiz Inacio Lula da Silva kandidiert erneut für das Präsidentenamt (picture alliance/ AP/ Bruna Prado)

In Brasilien fürchten viele Intellektuelle und Akademiker um die Demokratie, sollte Präsident Bolsonaro im Amt bestätigt werden. Bolsonaro geht für die Liberale Partei (PL) ins Rennen, der er sich erst 2021 angeschlossen hat. Zum Vizepräsidentschaftskandidaten hat er den ultrarechten General Walter Souza Braga Netto benannt. Für sich selbst und die Zukunft Brasiliens nennt Bolsonaro "Gott, Vaterland, Familie und Freiheit" als Werte.

Sollte Bolsonaro nicht wiedergewählt werden, steht ein Szenario wie in den USA im Raum, wo Bolsonaros Vorbild Donald Trump den Sieg Joe Bidens bei der Präsidentschaftswahl 2020 nicht akzeptierte und noch monatelang von Betrug sprach. Bolsonaro hatte im Wahlkampf das elektronische Wahlsystem infrage gestellt und mit Behauptungen über Wahlbetrug provoziert. Von dem Ausgang der Wahl am 2. Oktober, die eine Stichwahl erforderlich macht, sah sich Bolsonaro allerdings bestätigt. Er hatte immer behauptet, dass die Wahlumfragen nichts taugten oder gefälscht seien: „Wir haben die Lüge besiegt“, erklärte Bolsonaro.

Lula präsentierte sich im Wahlkampf als Kandidat der nationalen Versöhnung und verfolgt eine sozialpolitische Agenda. Sein Wahlprogramm umfasst erneut den Kampf gegen Erwerbslosigkeit, Armut und soziale Ungleichheit. Zudem hat er sich gegen die Zerstörung des Regenwalds und die Ausbeutung der Gebiete der indigenen Gemeinschaften ausgesprochen. Seine frühere Umweltministerin Marina Silva hat ihre Unterstützung für Lula verkündet und einen 26-Punkte-Plan vorgelegt, den der 76-Jährige nach einem Wahlsieg umsetzen möchte. Dazu sollen eine ambitionierte Zielsetzung zur Reduzierung von Treibhausgasen sowie die Einrichtung indigener und ökologischer Schutzzonen gehören.

Die in der Amazonasregion geborene Marina Silva war als Lulas Umweltministerin von 2003 bis 2008 für die drastische Reduzierung der Abholzung des Regenwaldes verantwortlich (picture alliance/ ZUMAPRESS.com/ Leandro Chemalle)

Lula hat auch einen Vizepräsidentschaftskandidaten ausgewählt: Geraldo Alckmin, Mitgründer der wirtschaftsliberalen sozialdemokratischen Partei PSDB und selbst ehemaliger Präsidentschaftskandidat.

