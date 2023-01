Die Ampelkoalition plant eine Wahlrechtsreform, welche die Anzahl der Abgeordneten reduzieren soll. (dpa / Michael Kappeler)

Der Deutsche Bundestag ist in den letzten Wahlperioden wegen des in Deutschland einmaligen Zusammenspiels von Erst- und Zweitstimme sowie Direkt- und Listenmandaten immer weiter gewachsen. Seine gesetzliche Größe liegt eigentlich bei 598 Sitzen. Tatsächlich sind es zurzeit aber 736 Sitze, also 138 mehr als eigentlich vorgesehen.

Wahlforscher hatten im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 sogar Szenarien entworfen, nach denen der künftige Bundestag sogar aus mehr als 900 Abgeordneten bestehen könnte. Auch wenn das Parlament nicht derart angewachsen ist, hat die Zahl der Abgeordneten einen neuen Rekord erreicht.

Um den Bundestag nicht weiter anwachsen zu lassen, hatten die Ampelparteien im Jahr 2022 Eckpunkte zu einer Wahlrechtsreform vorgelegt.

Ein Gesetzentwurf, der dem Nachrichtenportal „The Pioneer“ vorliegt, deutet nun darauf hin, dass die Koalition bis Ostern 2023 eine umfassende Wahlrechtsreform umsetzen will.

Demnach soll der Bundestag auf die Regelgröße von 598 Abgeordneten verkleinert werden, die Anzahl der Wahlkreise soll bei 299 bleiben. Überhang- und Ausgleichsmandate soll es den Informationen zufolge dann nicht mehr geben. Beide entstehen bislang dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate durch Erststimmen erhält als ihr nach dem Anteil an den Zweitstimmen zustehen. Laut dem Entwurf soll die Erststimme in Zukunft „Wahlkreisstimme“ heißen und die Zweitstimme den Namen „Hauptstimme“ erhalten.

Sollte die geplante Reform geltendes Gesetz werden, bedeutet das, dass Kandidaten, die die meisten Erststimmen in einem Wahlkreis bekommen haben, nicht mehr – anders als bisher – automatisch in den Bundestag einziehen.

Denn erreicht künftig eine Partei in den weiterhin 299 Wahlkreisen mehr Direktmandate als ihr nach der Stimmverteilung durch die Zweitstimmen zustehen, sollen diejenigen Direktkandidaten mit dem niedrigsten Erststimmenanteil in einem Bundesland nicht in den Bundestag einziehen. Nach diesem „Hauptstimmendeckung“ genannten Prinzip kommen nur so viele Wahlkreis-Erstplatzierte zum Zuge, wie der Partei nach ihrem Hauptstimmenanteil im Land zustehen, wie „The Pioneer“ erläutert.

Im Ergebnis bliebe der Bundestag konstant bei 598 Abgeordneten.

Kritik am Vorstoß der regierenden Parteien kommt aus der Opposition. Der CDU-Obmann in der Wahlrechtskommission des Bundestags, Ansgar Heveling, drohte angesichts wegfallender Überhangmandate mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. SPD, Grüne und FDP legten die Axt an das personalisierte Verhältniswahlrecht, sagte Heveling dem Fachinformationsdienst Table.Media.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Müller äußerte sich ähnlich. Gewählten Wahlkreiskandidaten das Mandat zu verweigern, sei eine Missachtung des Wählerwillens und des Rechtsstaats- und Demokratieprinzips, sagte er dem Portal „The Pioneer“.

2020 wurde unter der damaligen regierenden Großen Koalition ein kleiner Reformschritt für die Bundestagswahl 2021 durchgesetzt. Auch damals war das Ziel, das Anwachsen des Bundestags zu bremsen. Für die Wahl 2021 wurde die Zahl der Wahlkreise beibehalten. Es wurden aber erstmals Überhangmandate teilweise mit Listenplätzen der Partei in anderen Ländern verrechnet. Zudem wurden bis zu drei Überhangmandate einer Partei nicht ausgeglichen, weil die Regelgröße des Bundestages von 598 Abgeordneten überschritten wurde.

Auch bei dieser eher kleinen Reform gab es Streit. Der Widerstand kam 2020 von Grünen, der FDP und Linken. Auch die SPD war ursprünglich nicht einverstanden. Der Grund: Drei Mandate wurden durch diese Reform bei der folgenden Bundestagswahl 2021 nicht ausgeglichen, und das, so argumentieren die Parteien, verzerre den Wählerwillen.

Wie von Experten vor der Wahl prognostiziert, hatte diese Änderung des Wahlrechts nur eine geringe Auswirkung auf die Größe des Parlaments: Der Bundestag ist nach der Wahl 2021 mit 736 so groß wie noch nie.

In Deutschland gibt es seit 1949 ein personalisiertes Verhältniswahlsystem. Durch das Zweistimmensystem können die Wähler ihre Erst- und Zweitstimme gesondert abgeben. Mit der Erststimme wählt die Wählerin oder der Wähler eine Bewerberin oder einen Bewerber im Wahlkreis. Der Kandidat oder die Kandidatin muss nicht von einer Partei auf einer Landesliste aufgestellt worden sein. Die Zweitstimme bei der Wahl zum Deutschen Bundestag ist dagegen maßgeblich für die Sitzverteilung der Parteien.

Das Problem bisher: Erhält eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate, als ihr eigentlich über die zweite Stimme zustehen, kommt es zu Überhangmandaten. Diese werden durch Sitze der anderen Parteien ausgeglichen. Das soll sicherstellen, dass zwar jeder über die Erststimmen direkt gewählte Abgeordnete im Bundestag sitzt, aber das Kräfteverhältnis bei den Zweitstimmen - mit denen man eine Partei wählt - trotzdem stimmt. "Die Größe des Bundestages und die Stärke der Fraktionen sollen auch die Verteilung der Zweitstimmen widerspiegeln", erklärt Politikwissenschaftler Thorsten Faas.

Wegen dieser zahlreichen Überhang- und Ausgleichsmandate war das Parlament immer weiter angewachsen. Ziel der Wahlrechtsreform ist es, den Bundestag arbeitsfähig zu halten und darum nicht zu groß werden zu lassen.

Anzahl der Sitze im Deutschen Bundestag von 1990 bis 2021 (Statista, Deutscher Bundestag)

Eine größere Anzahl von Parlamentariern hat Folgen für die Steuerzahler: Der Bund der Steuerzahler mahnte auch aus Kostengründen eine Reform an. BdSt-Präsident Reiner Holznagel verwies auf zu erwartende Mehrkosten von mindestens 410 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren im Vergleich zu einem Bundestag mit der gesetzlich vorgesehenen Mandatszahl von 598.

Die Bundestagsabgeordneten selbst äußerten die Sorge, dass das Parlament nicht mehr arbeitsfähig sei, dass die Demokratie nicht mehr wirklich funktioniere, wenn der Bundestag zu groß werde. Zu große Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüsse erschweren die Abläufe und machen die parlamentarische Arbeit schwerfälliger.

Auch die Platzfrage muss gelöst werden: Ein Erweiterungsbau sollte schon längst fertiggestellt sein, doch nun verschiebt sich der Termin mindestens auf das Jahr 2024.

Quellen: Gudula Geuther, dpa, AFP, Online-Redaktion