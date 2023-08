Mutmaßlicher Tod von Prigoschin

Was bisher bekannt ist - und was nicht

In Russland ist ein Flugzeug abgestürzt, in dem der Anführer der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, gesessen haben soll. Alle Insassen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Die Details sind undurchsichtig. Ein Überblick über das, was bisher bekannt ist.

24.08.2023