Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, registrierten die Meldebehörden von Januar bis September 2025 rund 40.000 Zuzüge von Syrerinnen und Syrern. Dem standen 21.800 Ausreisen gegenüber. Die auf vorläufigen Ergebnissen beruhenden Zahlen bezögen sich auf syrische Staatsangehörige, hieß es. Sie sagten also nichts über die Gründe oder den etwaigen Asyl- oder Schutzstatus der Menschen aus, so das Bundesamt.

Aus der Statistik geht auch hervor, dass die Zahl der Zuzüge syrischer Staatsangehöriger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,5 Prozent gesunken ist. Von Januar bis September 2024 waren noch etwa 74.600 Menschen aus Syrien nach Deutschland gekommen. Die Zahl der Ausreisen erhöhte sich im Vorjahresvergleich dagegen um mehr als ein Drittel. Hier gab es eine Zunahme von 35,3 Prozent.

