Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, registrierten die Meldebehörden von Januar bis September 2025 rund 40.000 Zuzüge von Syrerinnen und Syrern. Das ist ein Rückgang von 46,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Von Januar bis September 2024 waren noch etwa 74.600 Menschen aus Syrien nach Deutschland gekommen. Die Zahl der Ausreisen erhöhte sich im Vorjahresvergleich dagegen um mehr als ein Drittel. Hier gab es eine Zunahme von 35,3 Prozent.

Die auf vorläufigen Ergebnissen beruhenden Zahlen bezögen sich auf syrische Staatsangehörige, erklärte das Bundesamt. Sie sagten also nichts über die Gründe oder den etwaigen Asyl- oder Schutzstatus der Menschen aus.

