Proteste in mehreren Städten

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin haben sich am Samstag Tausende Menschen versammelt, um mit einem "Lichtermeer" ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen. (dpa / Marion van der Kraats)

Die Organisatoren der Kundgebung "Lichtermeer gegen den Rechtsruck" am Brandenburger Tor sprachen sogar von 100.000 Teilnehmern. Der Protest richtete sich gegen ein Erstarken der AfD und anderer rechter Parteien in Europa, aber auch gegen die Politik des neuen US-Präsidenten Trump. Demonstranten skandierten unter anderem: "Wir sind die Brandmauer!" und "Alle zusammen gegen den Faschismus!".

Zu der Kundgebung aufgerufen hatten unter anderem "Fridays for Future", die Initiative "Eltern gegen Rechts" und die Kampagnen-Organisation "Campact".

Demos auch in Köln und Aschaffenburg

Auch in Köln nahmen Tausende Menschen an einem Protestzug durch die Innenstadt teil.

Die Polizei schätzte ihre Zahl auf etwa 40.000. Zu der Kundgebung unter dem Motto "5 vor 12 - Laut für Demokratie" hatte ein breites Bündnis aus Parteien, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Kultur und Vereinen aufgerufen. Erwartet worden waren nur rund 5.000 Teilnehmer.

Auch in anderen Städten in Deutschland gab es am Samstag Proteste. In Aschaffenburg nahmen etwa 3.000 Menschen an einer Demonstration gegen den Rechtsruck in Politik und Gesellschaft teil. Nach der Gewalttat mit zwei Toten am Mittwoch hatte das Bündnis "Aschaffenburg ist bunt" zu der Kundgebung aufgerufen.

Proteste gab es unter anderem auch in Münster, Siegen und Halle (Saale). Am Sonntag sind weitere Kundgebungen angekündigt, etwa in Hamburg und Schweinfurt

Ein Jahr nach Correctiv-Recherche

Vor fast genau einem Jahr hatten bundesweit Hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Ein Anlass für die Kundgebungen waren Recherchen des Netzwerks Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremen mit AfD-Politikern in Potsdam. In Berlin beteiligten sich damals nach Polizeiangaben bis zu 150.000 Menschen an den Demonstrationen, in Köln schätzungsweise 70.000.

