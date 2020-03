Die deutsche Wirtschaft leidet unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, für Kleinbetriebe, Geschäfte, Restaurants, Selbstständige und Künstler ist die Situation jetzt schon schwer – und die kommenden Woche werden noch schwerer werden und auch große Unternehmen vor Herausforderungen stellen.

Die Bundesregierung, tue alles, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und Arbeitsplätze zu erhalten, versicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer historischen Fernsehansprache am Dienstagabend. Zu den wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung und den geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Dlf-Interview.

(imago images / Sven Simon)Dossier - Was man zum Coronavirus wissen muss

Wie gefährlich ist das Virus? Welche Rechte haben Verbraucher und Arbeitnehmer? Und welche Folgen hat das Virus für die Wirtschaft? Wir klären die relevanten Fragen.

Das angekündigte Notfall-Anleihenkaufprogramm der EZB in Höhe von 750 Milliarden Euro sei eine sehr weitreichende Maßnahme, die das Ziel habe, das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte zu stärken, sagte Altmaier. Er hoffe, dass die EZB-Entscheidung dazu führe, dass an den Börsen klar werde, dass Europa seine Interessen wahren werde und entschlossen sei, diese Krise zu meistern. Es müsse verhindert werden, dass der Euroraum insgesamt in eine Schieflage komme, etwa dadurch, dass einzelne Mitgliedsstatten in eine schwierige Situation gerieten.

(imago images / ZUMA Press / Cdc/Cdc)Was wir über die Gefährlichkeit der Virus-Varianten wissen

Das Coronavirus mutiert, und damit können neue Varianten entstehen. Ob sich daraus neue Risikoabschätzungen ableiten lassen, wird derzeit unter Medizinern kontrovers diskutiert. Dies hat auch Auswirkungen auf die Berechnung der Sterberaten.

Im nationalen Rahmen sei es Ziel der Bundesregierung, dass die bereits vergangene Woche angekündigten Maßnahmen schnell und umfassend zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werde sehr genau geschaut, wo es noch Lücken und die Notwendigkeit zum Handeln gebe. Es gehe jetzt nicht darum ideologische Debatten über Kredite oder Zuschüsse zu führen. "Entscheidend ist, dass wir schnell und unbürokratisch helfen", betonte Altmaier.

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter! (Deutschlandradio)

Das komplette Interview lesen Sie hier in Kürze.