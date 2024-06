Luftfahrtmesse ILA

Die Zukunft des Fliegens

Am 5. Juni startet in Berlin die Internationale Luftfahrtmesse mit 600 Ausstellern. Neben der Frage, wie Fliegen nachhaltiger werden kann, geht es vor allem um Kampfflugzeuge, Waffen- und Verteidigungssysteme. Die Linke in Brandenburg übt Kritik.