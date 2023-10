Vor EU-Spitzentreffen

Asselborn in Sorge um gemeinsame EU-Linie zu Nahost

Vor dem EU-Gipfel in Brüssel appelliert Luxemburgs Außenminister Asselborn an die Mitgliedsstaaten, eine gemeinsame Linie zum Überfall der Hamas auf Israel zu finden. So sprach er sich etwa für "humanitäre Pausen" zum Schutz der Gaza-Bevölkerung aus.

Armbrüster, Tobias | 26. Oktober 2023, 07:15 Uhr