Es gibt ind Deutschland Fälle, in denen sich Lehrer wegen rechtsextremer Anfeindungen durch Schüler nicht mehr zur Arbeit trauen. (picture alliance / Fabian Strauch)

Auch in urbanen Milieus wird wahrgenommen, dass sich bei den Einstellungen von Schülern etwas verändert. Quent betonte, dort gebe es allerdings immer auch noch Gegenstimmen und andere Möglichkeiten. So könne man sich nach der Schule an Treffpunkte begeben, die nicht rechts dominiert seien. Das sei etwas anderes, als wenn man keine Wahl mehr habe. Der Wissenschaftler spricht von einer massiven quantitativen und qualitativen Radikalisierung im rechten Bereich.

Rassistisch aufgeladene Untergangsszenarien verfangen besonders bei bestimmten Personen

Quent sieht die Entwicklungen unter Schülern als ein Abbild gesellschaftlicher Verhältnisse. Bestimmte Milieus nehmen sich demnach als abgehängt wahr. Manche Menschen suchen dann nach Aufwertung über Erzählungen wie: Man werde unterdrückt, Deutschland sei bedroht, man dürfe nichts mehr sagen, alles gehe den Bach runter, das Land werde überfremdet oder islamisiert.

Diese "rassistisch aufgeladenen Untergangsszenarien" verfangen laut Quent besonders bei bestimmten Personen. Er beschreibt sie als solche, die sich mit einfachen Botschaften leichter identifizieren können. Das kommt unter anderem wegen fehlender Möglichkeiten zustande, sich in ihrem sozialen Umfeld darüber auszutauschen. Die Gründe dafür sind unter anderem, dass sich Eltern durch Jobbelastung, aus inhaltlicher Zustimmung oder angesichts eigener Probleme zu wenig mit der Radikalisierung ihrer Kinder nach rechts auseinandersetzen. Und dass es an sozialer Arbeit fehle und Lehrer mit den multiplen Entwicklungen und Belastungen der Gegenwart überfordert seien.

Mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle von Jugendlichen aufgedeckt

Der beschriebene Prozess "verdichte sich" bei jenen in der Gesellschaft, die es sowieso schon besonders schwer hätten, führte Quent aus. Soziale Medien spielten dabei zwar eine wichtige Rolle. Zugleich schränkte er aber auch ein, letztlich medialisierten sie nur gesellschaftliche Konflikte, die man derzeit austrage. Das nach der jüngsten Razzia Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren in Untersuchungshaft genommen wurden , sei zwar krass, aber es sei ein Stück weit repräsentativ für das, was man in der Gesellschaft derzeit sieht.

Auch die Geschäftsführerin vom Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern Ina Bösefeldt zufolge ist es zu einer großen Normalisierung rechtsextremer Haltung gekommen. Die Politik habe Jugendbildung nicht priorisiert, sagte sie im Deutschlanfunk Kultur. Man traue der Jugendbildung nicht die Kraft zu, die ich ihr zutraue . Demokratiebildung müsse mehr sein als Wissensvermittlung. Es mangele jedoch an Räumen, Zeit und Personal.

Abimotto im NS-Jargon, IB-Flyer an Schulen

