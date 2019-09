In den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, haben sich Tausende auf den Weg nach Deutschland gemacht. Ganze Landstriche mussten bluten. Finanzielle Förderung für die Region aus Deutschland konnte das nur teilweise verhindern.

Dennoch sind manche Russlanddeutsche bewusst geblieben. Und haben sich etwas aufgebaut. Andere haben es in der neuen Heimat nicht mehr ausgehalten - und sind zurück nach Russland.

Eine Spurensuche in und um Omsk.

(Deutschlandradio / Frederik Rother)Suche nach den deutschen Wurzeln

50.000 Russlanddeutsche leben immer noch im Gebiet um die westsibirische Stadt Omsk. Viele interessieren sich für ihre deutschen Wurzeln. Fündig werden sie beim Nachkochen von Omas Rezepten – und bei Sprachkursen im deutsch-russischen Haus.

(Deutschlandradio / Frederik Rother)Ein deutscher Landrat in Russland

Lange haben Russlanddeutsche für ein eigenes Gebiet in Russland gekämpft. 1992 gründeten sie in Westsibirien einen Landkreis – mit deutschen Finanzhilfen in Millionenhöhe. Bruno Reiter hat ihn mit aufgebaut. Wie lebt es sich heute im "Deutschen Nationalrajon Asowo"?

(Deutschlandradio / Frederik Rother)Ein deutsches Dorf in Westsibirien

Russifizierung, Verfolgung unter Stalin, Exodus nach 1990 – im sibirischen Dorf Aleksandrowka ist die Geschichte der Russlanddeutschen an vielen Ecken spürbar. Ein Rundgang mit Tatjana Rene, die 1963 noch auf Schwäbisch zählen gelernt hat.

(Frederik Rother/ Deutschlandradio)Die Lutheraner von Omsk

Bereits kurz nach der Reformation kamen deutsche Protestanten nach Russland. Von den einst großen Gemeinden ist inzwischen allerdings nicht mehr viel übrig. Sie stehen unter staatlichem Druck und wollen russischsprachig werden – ihre Traditionen aus Deutschland aber trotzdem bewahren.

(Deutschlandradio / Frederik Rother)Valerijs "Dojtsche Bekerej"

1991 gründeten Valerij Root und einige andere im westsibirischen Aleksandrowka eine deutsche Bäckerei. Die Mitgründer sind heute alle in Deutschland. Valerij Root ist geblieben – und hat Verantwortung für sein Dorf übernommen.





(Deutschlandradio / Frederik Rother)Sergej, der Rückkehrer

Mit 14 Jahren kam Sergej Anders nach Deutschland. Er und seine Familie folgten ihren deutschen Wurzeln. Vor zwei Jahren ist er nach Sibirien in seine alte Heimat zurückgekehrt - mit gemischten Gefühlen. Heute ist er froh darüber. Auf einer Taxifahrt erzählt er, wie es dazu kam.

Eine Deutschlandfunk-Produktion aus dem Jahr 2018