Das Kernkraftwerk Isar 2

Die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), den Streckbetrieb für zwei Atomkraftwerke zu ermöglichen, sind konkreter geworden. Am 27. September erklärte Habeck, nach aktuellem Stand werde man im ersten Quartal 2023 einen Reservebetrieb für die Meiler Isar 2 und Neckarwestheim 2 benötigen. Zur Begründung verwies er auf die Lage in Frankreich, wo viele AKW wegen Wartungsarbeiten keinen Strom produzieren.

Nach Gesprächen mit den Betreibern von Neckarwestheim 2 und Isar 2 gibt es auch einen konkreten praktischen Fahrplan und Eckpunkte für die notwendigen Änderungen des Energiesicherungsgesetzes und des Atomgesetzes. Das neue Datum für den Ausstieg aus der Atomenergie würde damit auf April 2023 verlegt. Ursprünglich sollte der Atomausstieg in Deutschland zum 31.12.2022 erfolgen.

An den ursprünglichen Plänen Habecks, die er als Reaktion auf die Ergebnisse eines neuen Stromnetzstresstests am 20. September vorgestellt hatte, ändern sich damit nur praktische Details. Zur Absicherung des deutschen Stromnetzes für den Notfall sollten demnach aus den Atomkraftwerken Neckarwestheim 2 und Isar 2 eine AKW-Einsatzreserve geschaffen werden. Ein möglicher Streckbetrieb für das AKW Emsland ist weiterhin nicht geplant.

Aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Habeck ist es sehr wahrscheinlich, dass es Frankreich nicht gelingt, ausreichend AKW-Kapazität ans Netz zu bringen. Dies bestätige auch die Prognose eines dort veröffentlichten Stresstests. "Wenn sich diese Prognosen nicht in ihr Gegenteil verkehren, muss ich heute schon als für die Energiesicherheit verantwortlicher Minister sagen, dass Isar 2 und Neckarwestheim 2 im ersten Quartal 2023 wohl am Netz bleiben werden", sagte Habeck.

Ein weiteres Problem ist der mangelnde Netzausbau in Deutschland selbst. Die Stromproduktion geschieht immer dezentraler, während gleichzeitig nicht ausreichend Netze zur Verteilung angelegt wurden. Das ist insbesondere in Süddeutschland ein Problem. Deshalb sollen die Atomkraftwerke dort in die Einsatzreserve gehen, um eventuell auftretende Engpässe bei der Stromversorgung zu vermeiden. Dazu könnte es kommen, wenn aufgrund der Versorgungsprobleme in Frankreich Strom aus dem deutschen Netz transferiert werden muss, um die Stabilität des Stromnetzes innerhalb des europäischen Versorgungsverbundes erhalten zu können.

Die Entscheidung für einen Reserve- oder Weiteretrieb müsse für Isar 2 spätestens im Dezember fallen. Der dortige Reaktorkern besitzt zu wenig Reaktivität, sagt der Betreiber, um nach einem Herunterfahren wieder angefahren zu werden. Im Oktober ist zudem eine Reparatur der Ventil-Leckage notwendig, die zwischenzeitlich bekannt wurde. Für Neckarwestheim 2 sei ein Herunterfahren zum Jahresende und ein anschließendes Wiederanfahren dagegen möglich.

Aus Sicht der FDP sind die Pläne Habecks zum Weiterbetrieb zweier AKW nicht ausreichend. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Lukas Köhler, unterstrich via Twitter die Forderung seiner Partei nach einer Laufzeitverlängerung bis 2024 für alle noch laufenden Atomkraftwerke.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärte im Deutschlandfunk, er halte Habecks Idee für falsch. "Er verlässt sich auf französische Atomenergie. Und weil die nicht geliefert werden kann, will er als Jahr, als Backup-Lösung, als Reserve diese zwei Kraftwerke. Ich glaube, die Menschen in diesem Land wollen etwas ganz anderes. Die wollen niedrige Energiepreise und deswegen nicht nur diese zwei, sondern die drei, die im Stand-by sind, müssen jetzt ans Netz", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Parteikolleginnen von Habeck verteidigten dagegen dessen Ankündigungen. Die Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen in Niedersachsen, Julia Willie Hamburg, verwies darauf, dass in ihrem Bundesland keine Notwendigkeit dafür bestünde, das AKW Emsland weiterlaufen zu lassen. Derzeit müssten in Niedersachsen Windräder abgeschaltet werden, weil das Atomkraftwerk dauerhaft am Netz sei, sagte Hamburg im Dlf. Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann betonte, dass es sich um keine Laufzeitverlängerung handle. Es bleibe beim Atomausstieg.

Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) machte deutlich, dass es keinen Weiterbetrieb von Neckarwestheim 2 und Isar 2 über das Frühjahr 2023 hinaus geben werde. "Mehrere Jahre halte ich für nicht verantwortbar und daran orientieren wir uns. Das sollte die gesamte Bundesregierung meiner Meinung nach tun", so Lemke gegenüber RTL/ntv. Der BUND fürchtet dennoch, dass eine Änderung des Atomgesetzes einer weiteren Laufzeitverlängerung Tür und Tor öffnen und es nicht bei April 2023 als neuem Atom-Ausstiegsdatum bleiben werde.

Aus Sicht der Netzbetreiber wäre das tatsächlich einer der Bausteine zur Sicherung von Versorgung und Netzstabilität. "Hier zeigen die Analysen, dass alle drei Kernkraftwerke einen Beitrag zur Reduzierung der Lastunterdeckung in Europa und in Deutschland leisten. In Deutschland führt dies dazu, dass Lastunterdeckungen weitestgehend vermieden werden können", sagte Hendrik Neumann vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Habeck will einen solchen Streckbetrieb durch eine Änderung des Energiesicherungsgesetzes möglich machen.

Was bedeutet Streckbetrieb?

Der Streckbetrieb gehört zu den normalen Maßnahmen, um die reine Produktionszeit eines Reaktorkerns zu verlängern. Wenn die atomare Kettenreaktion in einem alten Reaktorkern am Ende seiner Lebensdauer mangels unverbrauchten Urans langsam automatisch zum Erliegen kommt, kann dieser Prozess durch Maßnahmen der Anlagensteuerung noch für einige Monate künstlich in die Länge gezogen werden. Man senkt etwa die Temperatur des Reaktorkühlwassers, was dessen Dichte erhöht und die für die Kettenreaktion verantwortlichen Neutronen stärker abbremst. Allerdings verliert der Reaktor dabei laufend 0,5 Prozent seiner Leistung pro Tag.

In Isar 2 käme man mit diesem Streckbetrieb bis Ende März, im EnBW-Kraftwerk Neckarwestheim 2 hingegen nur bis Anfang Februar. Eon will zunächst einmal prüfen, ob der Plan der Regierung technisch und organisatorisch machbar sei. EnBW erwartet vor dieser Prüfung zunächst eine Konkretisierung der Pläne durch die Bundesregierung.

Auch der mögliche Beitrag der Atomenergie zur Stabilisierung des Stromnetzes ist begrenzt. "Insgesamt besitzt Atomenergie im Vergleich zu den anderen dringenden Maßnahmen eine untergeordnete Rolle, um in kritischen Situationen die Netzsicherheit zu gewährleisten. Es bleiben auch bei einer Nutzung der drei verbleibenden Kernkraftwerke deutliche Eingriffe in den Kraftwerkspark nötig, um die Netzsicherheit zu gewährleisten", heißt es dazu vom Bundeswirtschaftsministerium.

Die AKW würden den Bedarf an Strom aus dem Ausland nur um 0,5 Gigawatt senken. "Es bliebe auch dann ein Redispatchbedarf im Ausland von 4,6 GW. Redispatchkraftwerke sind Kraftwerke, die dem deutschen Markt kurzfristig Strom zum Ausgleich von Netzengpässen zur Verfügung stellen können."

Ob der Weiterbetrieb der AKW einen Effekt auf die Strompreisentwicklung haben könnte, lässt sich schwer abschätzen, da die Energiemärkte sich aktuell nicht sehr rational verhalten. Felix Matthes vom Öko-Institut erklärte im Dlf, er halte den Effekt bei der Gas-Einspeisung und beim Strompreis für minimal.

Das bedeutet zunächst, dass theoretisch Neckarwestheim 2 und Isar 2 planmäßig zum Jahresende heruntergefahren werden, danach aber als Reservekraftwerke betrieben werden. Das heißt, sie produzieren keinen Strom mehr, werden aber einsatzbereit gehalten: Kühlkreisläufe werden nicht unterbrochen, Sicherheitschecks werden weiter durchgeführt, das Personal bleibt. Wenn man absehen kann, dass die Negativ-Szenarien des Stresstests eintreten bzw. die Stabilität des europäischen Netzes gefährdet ist, würden die Atomkraftwerke wieder hochgefahren werden und dann durchgängig bis April 2023 weiterlaufen. Dieses Szenario scheidet bei Isar 2 jedoch aufgrund des Reaktivitätsmangels allerdings aus.

(Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Das Ein- und Abschalten wie bei den Gaskraftwerken funktioniert bei Atomkraftwerken nicht. Sie sind für den Grundlastbetrieb gedacht: Man fährt sie hoch, und sie liefern rund um die Uhr Strom. Ein abgeschaltetes Atomkraftwerk wieder hochzufahren, dauert zwischen zwei Tagen und einer Woche. Es kommt zum Beispiel darauf an, welche wiederkehrenden Prüfungen anstehen: Muss nur die Funktionsfähigkeit der Notstromdiesel getestet werden oder sind größere Überprüfungen nötig?

Damit die Betreiber ihre Anlagen wieder hochfahren können, müssen sie ihr gesamtes Personal vorhalten – ob es gebraucht wird oder nicht. Wie lange die Anlagen produzieren können, hängt davon ab, wie weit der Brennstoff reicht, denn es sollen keine neuen Brennelemente eingesetzt werden. Für Isar 2 hat Betreiber Eon erklärt, dass man bis zum 31. Dezember volle Leistung fahren könne, dann in den sogenannten Streckbetrieb gehen müsse.

Nach Bekanntwerden eines Ventil-Lecks im Atomkraftwerk Isar 2 in Bayern überprüft das Bundesumweltministerium mögliche Folgen für den geplanten Reservebetrieb. Ein Sprecher teilte am 20. September in Berlin mit, der Betreiber PreussenElektra habe das Ministerium über eine interne Ventil-Leckage informiert. Demnach sei die Sicherheit der Anlage dadurch nicht beeinträchtigt. Auch könne das Kraftwerk bis zum eigentlich geplanten Betriebsende am 31. Dezember weiterlaufen. Für einen Reservebetrieb über dieses Datum hinaus sei jedoch laut Betreiber im Oktober die Reparatur nötig.

Die vier Übertragungsnetzbetreiber hatten in dem Stresstest unterschiedliche Szenarien zur Entwicklung der Strommarkt-Situation durchgerechnet. Das Ergebnis: Die Versorgungssituation wird zum Winterhalbjahr angespannt. Auch die Netzstabilität wird teilweise kritisch. Eine stundenweise krisenhafte Situation im Stromsystem im Winter 22/23 sei zwar sehr unwahrscheinlich, könne aktuell aber nicht vollständig ausgeschlossen werden, heißt es. Das bedeutet, dass es unter bestimmten, ungünstigen Bedingungen tatsächlich zu Unterdeckungen im Stromnetz kommen kann.

Die Szenarien der Netzbetreiber haben auch die Versorgung durchgerechnet und kommen zu dem Schluss, dass ein Streckbetrieb der AKW hier einen Beitrag leisten könnte. Die Netzbetreiber fordern deshalb zahlreiche Maßnahmen zur Netzstabilisierung. Es sei daher sinnvoll und notwendig, alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung und der Transportkapazitäten zu nutzen, sagte Stefan Kapferer vom Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte die Analyse erneut durchführen lassen, um das Risiko für die Stromnetzstabilität im kommenden Winter zu prüfen. Denn die Lage der Stromversorgung hat sich verschärft: Wegen der Dürre im Sommer, des Niedrigwassers in den Flüssen, des aktuellen Ausfalls rund der Hälfte der französischen Atomkraftwerke und der seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine insgesamt angespannten Lage auf den Energiemärkten gibt es eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren.

Kühlwasser und Kohletransport für Kraftwerke sind nicht gesichert und auch viele Wasserkraftwerke in Europa liefern nicht die volle Leistung. All das ist in die Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber eingeflossen.

Quellen: Ann-Kathrin Büüsker, Nadine Lindner, Dagmar Röhrlich, SMC, BMWK, og, aha