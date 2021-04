Die USA rufen zu einem Online-Gipfel, um über das Weltklima und die Reduzierung von Treibhausgasen zu sprechen - und sogar China und Russland nehmen teil. Das allein ist schon ein Erfolg. Aber US-Präsident Joe Biden dürfte es dabei um mehr gehen. Nachdem sein Amtsvorgänger Donald Trump mit viel Aufhebens die USA vor drei Jahren aus dem Pariser Klimaabkommen geführt hat, will Biden die Vereinigten Staaten nun zurück auf das Parkett der Klimadiplomatie führen.

Wer ist bei dem Klimagipfel dabei?

Bei dem von den USA organisierten zweitägigen Klimagipfel beraten rund 40 Staats- und Regierungschefs über den Klimaschutz. Unter den Teilnehmern sind Bundeskanzlerin Angela Merkel, Russlands Staatschef Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping.

Der Gipfel dient unter anderem der Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow im November. Biden will mit dem virtuellen Treffen zudem eine neue US-Führungsrolle im Kampf gegen die Erderwärmung unterstreichen. Unter Trump, einem erklärten Klimaskeptiker, waren die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Biden führte das Land nach seinem Amtsantritt im Januar in die Vereinbarung zurück.

Welche Klimaziele gibt Biden für die USA aus?

Die USA wollen nun mit guten Beispiel vorangehen. Zumal die Vereinigten Staaten nach China der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen sind. Deswegen hat die Biden-Administration das Ziel ausgegeben, die USA würden ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren. Gestern hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament auf ein verbindliches europäisches Klimaschutzgesetz geeinigt, das eine CO2-Reduzierung bis 2030 um mindestens 55 Prozent vorsieht.

Wie will Biden das Ziel erreichen?

Um das Klimazile zu erreichen, hat Biden die Aussetzung neuer Pachtverträge für Öl- und Gasbohrungen auf bundeseigenem Land und in bundeseigenen Gewässern verfügt, allerdings mit der Einschränkung, soweit dies möglich sei. Bestehende Pachtverträge werden nun überprüft. Erdöl und Gas aus der Förderung auf bundeseigenem Gebiet sind laut einer Studie die Quelle für fast ein Viertel des CO2-Ausstosses in den Vereinigten Staaten. Auch die Fahrzeugflotte der Bundesbehörden wird auf E-Autos umgestellt, made in USA. Die Produktion aus Offshore-Windenergie soll bis 2030 verdoppelt werden. Bis 2035 soll der Energiesektor klimaneutral werden, bis 2050 die gesamte Industrie. Fracking bleibt weiterhin erlaubt.

Die häufigste Kritik an den Plänen ist, dass Menschen in der Öl- und Gas-Industrie um ihre Arbeitsplätze fürchten. Biden hält jedoch dagegen und sagt: "Wir bringen Leute zurück in Arbeit, in diesen Gegenden gehen keine Arbeitsplätze verloren, sondern wir schaffen sie dort, mit ordentlichen Löhnen. Das sind keine Luftschlösser, sondern konkrete, durchführbare Lösungen. Und wir wissen, wie es geht." Er nannte auch konkrete Beispiele für sein Versprechen neuer Arbeitsplätze, zum Beispiel die Abdeckung von Millionen stillgelegter, aber noch offener Gruben und Bohrlöcher.

Welche Ziel verfolgen andere Staaten?

Das EU-Klimaziel für 2030 lautet mindestens 55 Prozent weniger klimaschädliche Treibhausgase auszustoßen als 1990. Im EU-Klimagesetz ist nun auch festgeschrieben, dass Europa bis 2050 klimaneutral werde. Der britische Premierminister Boris Johnson, der Anfang der Woche ebenfalls neue Ziele für sein Land verkündet hatte, sprach nach der US-Ankündigung von einem Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel. Auch Japan und Kanada kündigten neue Ziele an: Ministerpräsident Justin Trudeau erklärte, sein Land wolle den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 40 bis 45 Prozent im Vergleich zu 2005 senken. Bisher waren 30 Prozent zugesagt. Japan will bis dahin 46 Prozent weniger CO2 produzieren als 2013.

Wie sind die Klimaziele zu bewerten?

Dass sowohl die EU, als auch die USA in den kommenden neun Jahren ihre CO2-Emmissionen deutlich senken wollen, bezeichnet der Klimaforscher Christoph Bertram vom Potsdam-Institut im Deutschlandfunk als ein sehr gute Nachricht. "Wir wissen natürlich auch, global reichen die Ziele bis 2030 nicht", so Bertram weiter. Die EU und die USA müssten schauen, ob sie noch mehr machen könnten. Aber auch andere Staaten, wie Indien oder China müssten mit Finanzierungszusagen zu einer Reduktion ihrer Emissionen bewegt werden, so Bertram. Zudem müssten Regierungen Einfluss auf Banken zu nehmen, damit diese auf Kreditzusagen für Kohleprojekte verzichteten.

Die Ankündigung Bidens, zwei Milliarden Dollar in die US-Infrastruktur zu stecken, könne dem Klima helfen, wenn sichergestellt würde, dass diese in klimaneutrale Zukunftstechnologien fließen würden, sagte Bertram.