Zitat Wüst: "Wir regulieren Alkohol, Tabak und Glücksspiel, weil sie nachweislich Schaden anrichten. Wenn soziale Medien nachweislich die psychische Gesundheit junger Menschen gefährden, dürfen wir nicht länger wegsehen."
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig, SPD, sagte der Rheinischen Post, sie verstehe nicht, warum man die eingesetzte Expertenkommission bis zum Sommer beraten lasse und erst dann aktiv werden wolle. Sie würde sich wünschen, dass man schneller zu Entscheidungen komme.
Fachleute und Experten warnen vor pauschalen Social-Media-Verboten
Auch Bundespräsident Steinmeier hatte sich zuletzt Forderungen nach einer Altersgrenze angeschlossen. Die Co-Vorsitzende der Expertenkommission, Schön, forderte die Politik derweil zur Zurückhaltung auf. Der Arbeitsauftrag sei sehr umfangreich, sagte sie dem Tagesspiegel. Es gehe keineswegs nur um ein irgendwie geartetes Mindestalter für Soziale Medien, sondern viel umfassender um Schutz, Befähigung und Teilhabe in der digitalen Welt. Sie rate der Politik dringend, die Kommission in Ruhe arbeiten zu lassen.
Fachleute halten pauschale Verbote für falsch
Fachleute wenden sich gegen pauschale Verbote. Kinder müssten zur Nutzung entsprechender Angebote befähigt werden, meinte etwa der Deutsche Kinderschutzbund. Ablehnend äußerten sich auch das Deutsche Kinderhilfswerk und der AWO Bundesverband. Von UNICEF Deutschland hieß es, entscheidend sei, dass der digitale Raum sicher gestaltet und die Medienkompetenz aller Altersklassen gezielt gefördert werde.
Bundesschülerkonferenz: Verbot verschiebt Probleme nur in spätere Lebensalter
Auch die Bundesschülerkonferenz sieht ein pauschales Verbot kritisch. Generalsekretärin Kirchhoff sagte kürzlich im Deutschlandfunk, zwar beinhalte die Social-Media-Nutzung viele Gefahren und könne auch Suchtverhalten auslösen. Allerdings sehe sie das große Problem nicht im Alter - sondern eben in fehlender Medienkompetenz. Durch ein Verbot werde die Problematik einfach nur in spätere Lebensalter verschoben.
Kinder und Jugendliche auf Social Media - Verbieten oder nicht verbieten?
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.