Eröffnungswochenende Casals Forum Kronberg

Vom Grünraum des Viktoriaparks umgeben, entstand am S-Bahnhof Kronberg ein Ensemble aus Kammermusiksaal, Musikakademie und Hotel, das der Kronberg Academy optimale Voraussetzungen für ihre anspruchsvolle musikalische Ausbildung bietet. (Staab Architekten / Kronberg Academy / dpa)

Das neue Gebäude erinnert optisch an eine Mischung aus chinesischem Teehäuschen und Pilz. Wie beeindruckend warm und fein abgestuft der Saal klingt, das wurde schon am Eröffnungswochenende deutlich. Geiger Stephen Waarts und die Cello-Ikone Steven Isserlis boten sich in Brahms‘ Doppelkonzert den Schlagabtausch.





Aufnahme vom 25.9.2022 aus dem Casals Forum in Kronberg Das Chamber Orchestra of Europe spielte mit Pianist und Dirigent Sir András Schiff Werke von Beethoven dazu. Darunter passend die Ouvertüre „Die Weihe des Hauses“, die zur Eröffnung des Josefstädter Theaters in Wien vor 200 Jahren erklang.