Reza Asghari (CDU) hält den US-israelischen Krieg gegen den Iran für alternativlos (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Diplomatie bringe uns nicht weiter, sagte Asghari im Deutschlandfunk . Man habe 30 Jahre lang versucht, Teheran von der Entwicklung von Atom-Waffen abzuhalten. Zudem bedrohe das iranische Raketenprogramm die Region.

Asghari, der 1987 nach zwei Jahren Haft als politischer Gefangener aus dem Iran floh, hält einen Regimewechsel in Teheran für nötig. Er verwies unter anderem auf die Straße von Hormus, die auch künftig vom Iran jederzeit gesperrt werden könne und Folgen für die Weltwirtschaft hätte.

Asghari hofft auf Aufstand der iranischen Bevölkerung, dass die Menschen wieder auf die Straßen gehen. Das Land sei ein Pulverfass, sagte Asghari. Die Menschen warteten auf einen Aufruf der USA und von Reza Pahlavi, den Sohn des gestürzten Schahs. Pahlavi könne die Massen mobilisieren.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.