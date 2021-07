Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat im Juni ihre Empfehlung zur Coronaimpfung bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren vorgelegt: Demnach legt sie die Impfung nur Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen nahe. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hingegen hat den Impfstoff für diese Altersgruppe zugelassen. Die Sächsische Impfkommission (SIKO) hat ihre Empfehlung diesbezüglich Ende Juli geändert: Sie empfiehlt generelle Coronaimpfungen nun für Kinder ab zwölf Jahren. Auch in anderen Ländern, etwa den USA und Israel, laufen längst Impfkampangnen für diese Altersgruppen.

Wie kommt es zu den unterschiedlichen Einschätzungen von EMA und STIKO?

EMA und STIKO beziehen sich auf dieselben Daten einer Studie von Biontech/Pfizer, an der circa 2.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren teilgenommen haben, erläutert Dlf-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth. Die Wirksamkeit der Impfung lag bei 100 Prozent. Keines der rund 1.000 tatsächlich mit Biontech/Pfizer geimpften Kinder entwickelte eine Coronainfektion. In der Placebogruppe kam es dagegen zu 16 Infektionen. Generell wurde die Impfung gut vertragen, es gab Reaktionen an der Einstichstelle und gelegentlich grippeähnliche Symptome, die aber nach wenigen Tagen verschwanden.

Deshalb, so die EMA, überwiegt auch in dieser Altersgruppe der Nutzen das Risiko, und deshalb hat sie den Impfstoff auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.

Die STIKO kommt zum umgekehrten Schluss bei der Risiko-Nutzen-Abwägung. Sie beurteilt die Datenlage für Kinder derzeit noch als mangelhaft. Sehr seltene Nebenwirkungen beispielsweise könnten in einer Zulassungsstudie mit nur etwa 1.000 Kindern nicht entdeckt werden. Sie warte daher noch auf verwertbare Daten, etwa aus den USA. Zudem seien schwere Coronaverläufe bei Kindern und Jugendlichen sehr selten. Gesunde Kinder müssten demnach nicht unbedingt geimpft werden. Die STIKO empfiehlt die Impfung daher nicht generell, wohl aber für Kinder ab zwölf Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen, die schwer erkranken könnten, weil sich dann das Verhältnis zwischen Nutzen und potentiellem Risiko ändere.

(IMAGO / C3 Pictures)Corona-Impfstoffe - Risiken im Überblick

Seit Dezember 2020 wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Doch manch einer zweifelt: Wie steht es um Nebenwirkungen der verschiedenen Impfstoffe? Was sollten Betroffene tun? Und wie überwacht die EMA den Impfprozess?

Welche Vorerkrankungen können Kinder gefährden?

Gleich mehrere Krankheiten erhöhen das Risiko bei Kindern für schwere Verläufe oder sogar für Todesfälle. Die STIKO nennt hier zum Beispiel Lungenleiden, chronische Nierenprobleme, schwere Herzinsuffizienz, ein eingeschränktes Immunsystem, Tumore, Trisomie 21 oder sehr starkes Übergewicht. Geimpft werden können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren auch, um enge Kontaktpersonen zu schützen.

Mehr zum Thema Coronavirus

Inzidenz und Hospitalisierung Parameter zur Bewertung des Pandemiegeschehens

Parameter zur Bewertung des Pandemiegeschehens Delta Wie gefährlich ist die Delta-Variante?

Debatte über Auffrischungsimpfungen Wie lange hält der Impfschutz?

Wie lange hält der Impfschutz? Kreuzimpfung Was über Wirksamkeit und Nebenwirkungen bekannt ist

Wie ist die Einschätzung der Sächsischen Impfkomission?

Die Sächsische Impfkommission SIKO empfiehlt eine Corona-Schutzimpfung für alle Kinder ab zwölf Jahren. Damit weicht die Landes-Impfkommission von der Linie der STIKO ab, die eine Immunisierung für Kinder und Jugendliche nur in Ausnahmefällen empfiehlt. Die neue Regel soll ab dem 1. August gelten.

Der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, Grünewald, sagte im Deutschlandfunk Kultur, die Empfehlung beruhe auf der Grundlage relativ neuer Daten von rund 6,1 Millionen Impfungen an Kindern und Jugendlichen in den USA. Auch aus Israel habe man seit einer Woche Daten von einer hohen sechsstelligen Zahl an Impfungen. Die Auswertung zeige, dass die Impfung auch einen Vorteil für die Kinder habe und nicht nur andere schütze. Sie sei zudem für diese Altersgruppe sicher. Eine Impfung bleibe aber nach wie vor eine individuelle Entscheidung.

(dpa)Sachsen empfiehlt Corona-Impfung ab 12 Jahren

Anders als die Ständige Impfkommission rät die Sächsische Impfkommission, Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren generell gegen das Coronavirus zu impfen. Der politische Druck auf die Stiko wächst. Ärztinnen und Ärzte kritisieren das scharf.

Grünewald betonte, man habe keine anderen Daten als die Stiko, interpretiere diese aber wohl anders. Vielleicht habe man als Landesinstitution aber auch die Möglichkeit, etwas schneller zu agieren, sagte er.

Warum impfen Israel und die USA Kinder schon länger?

Verschiedene Länder stufen SARS-CoV-2 für Kinder als unterschiedlich gefährlich ein und wägen individuell ab, ob der Nutzen der Impfung überwiegt oder nicht. Tatsächlich sind schwere Verläufe bei Kindern deutlich seltener. Amerikanische Kinderärzte geben an, dass Kinder zwei Prozent der Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 ausmachen - Tendenz steigend, weil ältere Menschen zunehmend geimpft sind. In den USA leben im Vergleich zu Deutschland jedoch auch mehr Menschen mit afrikanischen oder lateinamerikanischen Wurzeln, deren Kinder häufiger Risikofaktoren aufweisen und entsprechend häufiger schwere Covid-19-Verläufe erleben.

Die Centers for Disease Control and Prevention empfehlen deshalb die Impfung für alle Kinder im Alter von über zwölf Jahren. Dabei verweisen sie auf einen zweiten Aspekt, der auch in Israel eine Rolle spielt: Nur wenn wirklich breit geimpft werde, lasse sich die Pandemie stoppen. Israel hat eine jüngere Gesellschaft als Deutschland, deshalb spielen Kinder dort eine größere Rolle, wenn es um das Erreichen eines Gruppenschutzes gegen das Coronavirus geht.

Kritik an der STIKO und deren Reaktion auf diese

Der Druck auf die STIKO wächst vor allem vonseiten der Politik. Unter anderem Markus Söder (CSU), Stephan Weil (SPD) und Saskia Esken (SPD) fordern, dass die Kommission eine generelle Impf-Empfehlung für die Gruppe der 12- bis 17-Jährigen aussprechen solle. Ebenfalls legt Karl Lauterbach der STIKO nahe, ihre eingeschränkte Impfempfehlung zu überdenken. "In Großbritannien sind bereits viele Kinder mit Covid in der Klinik. Die Ständige Impfkommission argumentiert, dass Covid für Kinder harmlos sei. Für die Delta-Variante gilt dies meiner Ansicht nach aber nicht", sagte der SPD-Gesundheitsexperte gegenüber der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.

Auch Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung betont die Notwendigkeit einer breiten Impfung der Gruppe der 10- bis 20-Jährigen: "Es ist für mich nicht tolerabel, dass wir jetzt eine Altersgruppe haben, die wir nicht impfen und durch die die Infektion jetzt durchläuft und die dann mit langfristigen Schäden zu kämpfen haben", so der Modellierer im Dlf. Gerade in Hinblick auf neue Erkenntnisse sowie Intensität und Dauer von Long-Covid-Symptomen lohne es sich, die Impfdiskussion um Kinder und Jugendliche jetzt neu zu führen, sagte Meyer-Hermann im Deutschlandfunk.

Alexander Dobrindt (CSU) wies im Dlf-Interview der Woche zudem darauf hin, "dass diese Empfehlungen eine sehr starke Auswirkung auf das Impfverhalten haben. Wir brauchen aber einen guten Impffortschritt, um uns insgesamt in eine Normalität hineinbewegen zu können." Die gesellschaftlichen Auswirkungen müssten in der Gesamtbewertung der STIKO eine Rolle spielen, so Dobrindt.

(picture alliance/dpa | Christoph Soeder)Dobrindt (CSU) - "Große Schwachstelle", dass es kein Impfangebot für Jüngere gibt

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ruft die Ständige Impfkommission auf, ihre Empfehlungen zu überprüfen. Die bedingte Impfempfehlung etwa für 12- bis 18-Jährige habe gesellschaftliche Folgen, die es zu bedenken gelte.

Die STIKO wehrt sich gegen die Vorwürfe und den ausgeübten Druck. Deren Vorsitzender Thomas Mertens teilte mit, dass die STIKO bewusst als unabhängige Kommission angelegt sei. Die laute Einmischung der Politik sei kontraproduktiv und nütze niemandem. Bei der Abwägung der Impfung für Kinder soll es laut STIKO um den individuellen, medizinischen Nutzen gehen. Das Ausbremsen des Virus in der Gesellschaft spiele bei diesen Überlegungen keine Rolle.

Mertens betonte auch: "Es gibt keinen wirklich gesicherten Hinweis darauf, dass die Delta-Variante Kinder stärker krank macht als andere Varianten." Im Gegenteil, es gebe Hinweise darauf, dass dies sogar etwas weniger der Fall sei. Dadurch habe sich die Bedeutung des Virus für die Impfung von Kindern nicht geändert.

Auch Dlf-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth hält die Forderungen nach einer generellen Impfempfehlung für unangemessen. "Auf der Seite des Nutzens profitieren die meisten Kinder und Jugendlichen kaum medizinisch von der Impfung, weil eben schwere Corona-Verläufe in dieser Altersgruppe so selten sind", sagte Wildermuth in seinem Kommentar im Deutschlandfunk.

(picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann)Kommentar: Lasst die STIKO in Ruhe ihre Arbeit machen

Der politische Druck auf die Ständige Impfkommission, eine Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren auszusprechen sei unangemessen, kommentiert Volkart Wildermuth.

Ähnlich argumentiert der Kinderarzt Jakob Maske. Man solle die Unabhängigkeit der STIKO achten und nicht versuchen, sie politisch unter Druck zu setzen, forderte der Bundespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte im Deutschlandfunk Kultur.

(dpa / Fabian Sommer)Kinderarzt Jakob Maske - "Kitas und Schulen müssen offen bleiben"

Kitas und Schulen als Infektions-Treiber? "Noch nie", sagt der Kinderarzt Jakob Maske. Das werde sich bei der Delta-Variante des Virus nicht ändern. Daher erteilt er der Forderung, Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zu impfen, eine Absage.

Könnte die STIKO die Empfehlungen künftig ausweiten?

Da in anderen Ländern Kinder und Jugendliche bereits flächendeckend geimpft werden, häufen sich nach und nach die Erfahrungen und Daten dazu. Insofern ist es nicht auszuschließen, dass die STIKO ihre aktuellen Empfehlungen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren und ausweiten könnte.

Auch die Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der Stiftung Mathias-Spital, Jana Schroeder, geht davon aus, dass sich die aktuell eingeschränkte Empfehlung der STIKO noch verändern könnte. Wegen nicht ausreichender Fachdaten habe die STIKO zwar bisher nicht empfohlen, Kinder und Jugendliche in der entsprechenden Altersgruppe zu impfen – "sie rät aber auch nicht davon ab", betonte Schroeder im Dlf.

(imago / Future Image)Corona-Impfstoffe in der Übersicht

Die EU-Behörde EMA hat bisher vier Corona-Impfstoffe zugelassen: von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson&Johnson. Wie sie wirken, was über Nebenwirkungen bekannt ist und welche Kandidaten es noch gibt – ein Überblick.

Die Forderung einer teilweisen Impfpflicht

Um Kinder unter zwölf Jahren besser schützen zu können, wurden auch Forderungen nach einer Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher laut. Der Humangenetiker Wolfram Henn, Mitglied im Deutschen Ethikrat, etwa sagte in einem Zeitungsinterview, wer sich aus freier Berufswahl in eine Gruppe vulnerabler Personen hineinbegebe, trage eben besondere berufsbezogene Verantwortung. Zwar hätten Kinder selbst ein geringes Risiko, schwer an Covid zu erkranken. Man müsse aber weiter damit rechnen, dass sie das Virus in ihre Familien trügen und dort Menschen aus Risikogruppen infizierten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich aber dezidiert gegen die Einführung einer Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ausgesprochen, auch für Beschäftigte in der Pflege. stattdessen werde die Bundesregierung weiter für das Impfen werben.

Was ist mit Impfstoffen für kleinere Kinder?

Bei den Herstellern der vier aktuell in Deutschland zugelassenen Impfstoffe laufen klinische Studien zur Impfung von Kindern. Moderna untersucht in einer klinischen Studie mit dem Namen "KidCove" seinen Impfstoff an etwa 6.750 Kindern im Alter zwischen sechs Monaten bis zwölf Jahren. Auch Biontech und Pfizer testen ihren Impfstoff an Kindern ab sechs Monaten – demnach sollen insgesamt 4.500 junge Menschen bis zu einem Alter von zwölf Jahren den Impfstoff auf Verträglichkeit und Wirksamkeit testen. Biontech geht nach eigenen Angaben davon aus, dass belastbare Daten bis September verfügbar sein werden.

Astrazeneca und die Universität Oxford untersuchen ihren Impfstoff an 300 britischen Kindern im Alter von 6 bis 17 Jahren. Das Unternehmen Johnson & Johnson testet bereits seit August 2020 Teilnehmer ab zwölf Jahren. Dazu liegen bislang keine Ergebnisse vor. Zentral bei der Erforschung ist die Wirksamkeit der Impfstoffe – dabei steht die Frage im Vordergrund, welche Dosis in den unterschiedlichen Altersgruppen den Aufbau von Antikörpern anregt.

Nach Einschätzung von Dlf-Wissenschaftsredakteur Martin Mair könnte es im Herbst einen Impfstoff für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren geben, für noch kleinere Kinder jedoch erst gegen Jahresende.

Wie sinnvoll ist es, Kinder gegen Corona zu impfen?

In Deutschland gibt es - mit Ausnahme der Impfung gegen Masern - keine Impfpflicht. Demnach müssen Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind impfen lassen wollen, wenn ein Impfstoff zugelassen wird. Im Vordergrund stehe die Abwägung von persönlichen Nutzen einer Impfung mit eventuellen Risiken, erklärt der Dlf-Wissenschaftsjournalist Martin Winkelheide.

Bislang gebe es hinsichtlich Impfrisiken keine gravierenden Sicherheitsbedenken, so Dlf-Wissenschaftsjournalist Winkelheide. Geprüft würden zurzeit auch Meldungen aus den USA und Israel. Dort sei es bei Jungen wenige Tage nach der zweiten Impfung mit einem mRNA-Impfstoff in seltenen Fällen zu einer Myokarditis gekommen, einer Entzündung des Herzbeutels. "Es geht um wenige Hundert Fälle einer Erkrankung mit meist mildem Verlauf bei insgesamt mehr als fünf Millionen Geimpften", sagte der Kardiologe und Pharmakologe Thomas Meinertz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte im Dlf an, dass bis Ende August allen Kindern ab zwölf Jahren ein Impfangebot gemacht werden könne. Dieses Ziel hatte bereits der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, ins Spiel gebracht. Bildungsministerin Anja Karliczek begrüßte den Vorschlag.

Spahn sprach sich am 26.05.2021 bei RTL/ntv dafür aus, Kinder und Jugendliche auch dann in die Impfkampagne einzubinden, wenn es keine Empfehlung der STIKO dafür geben sollte. Sollte ein Impfstoff regulär durch die EMA für diese Altersgruppe zugelassen werden, könnten sich Eltern und Kinder mit ihren Ärzten beraten und individuell entscheiden.

(picutre alliance dpa / Kay Nietfeld)Spahn (CDU): "Impangebot an alle 12- bis 18-Jährigen bis Ende August"

Sollte nichts unvorhergesehenes geschehen, rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einem Impfangebot für ältere Minderjährige bis zu den Sommerferien. Die Entscheidung, ob geimpft werde, liege natürlich bei den Eltern.

Individuelles Risiko von Kindern

Zwar entwickelt die Mehrzahl der Kinder bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Doch es gibt Hinweise, dass auch Kinder lange mit den Spätfolgen zu kämpfen haben. Eine italienische Studie hat bei einem Drittel der Kinder nach einer SARS-CoV-2-Infektion Long Covid beobachtet. Eine repräsentative Studie des britischen Office of National Statistics zeigt niedrigere Häufigkeiten für Long Covid von zwischen 10 und 13 Prozent. Hinzu kommt in sehr seltenen Fällen das sogenannte PIMS-Syndrom – eine Entzündungserkrankung verschiedener Organe.

(imago / John Angelillo)PIMS - Wenn Kinder nach Corona erneut schwer erkranken

Kindern macht Covid-19 nicht viel aus, so dachte man lange. Doch das ist ein Irrtum. Corona kann in seltenen Fällen bei Kindern zu schweren Problemen führen. Ärzte sprechen vom Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome.

Schutz des Individuums und Schutz der Gesellschaft

Neben der Nutzen-Risiken-Abwägung gelte es auch das Thema der globalen Impfgerechtigkeit zu beachten, sagte Winkelheide. Diesen Aspekt habe die Weltgesundheitsorganisation WHO in einem Apell an die reichen Staaten noch einmal hervorgehoben: Die Entscheidung, Kinder impfen zu wollen, könne den globalen Impfstoffmangel und die Ungerechtigkeit bei der Impfstoffverteilung verschärfen.

Zudem gebe es Beobachtungen aus Ländern mit einer massiven Impfkampagne wie Großbritannien, dass schon die Impfung von Erwachsenen einen großen Effekt auf die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen habe.

(dpa/Sven Hoppe)Virologin: Kinder mit erhöhtem Risiko priorisieren

Die Virologin Ulrike Protzer hält eine Impfung für Kinder empfehlenswert, wenn sie selbst ein höheres Risiko haben oder ihr familiäres Umfeld gefährdet ist. Ansonsten sei das individuelle Risiko der Kinder überschaubar, sagte sie im Dlf.

Tägliche Impfungen in Deutschland

Mehr zum Thema Corona-Impfung

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)