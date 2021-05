Aufhebung der Impfpriorisierung

In Baden-Württemberg, Berlin, Bayern und Sachsen werden die Impfpriorisierung aufgehoben. Das hält Susanne Johna vom Marburger Bund für keine gute Idee. "Wenn ich jetzt gleichzeitig allen Menschen die Vorstellung gebe, sie könnten drankommen, aber dann ist das Gut so knapp, führt das zur Frustration." Das führe auch zu der Vorstellung, man könne jetzt mit verkürzten Impfabständen impfen, um schneller in den Urlaub zu kommen. Das sei medizinisch jedoch nicht sinnvoll, so die Oberärztin.

Dass einige Bundesländer nun die Impfpriorisierung aussetzen wollen und Corona-Regeln lockern wollen, hängt auch mit den zuletzt bemerkenswert zügig gesunkenen Fallzahlen zusammen. Die deutschlandweite Inzidenz liegt seit dem 14. Mai wieder unter 100 (Stand 17.05.2021).

Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Die Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene sind jetzt auch bundesweit gelockert. Sie dürfen sich beispielsweise im privaten Rahmen wieder ohne Einschränkungen mit anderen Geimpften und Genesenen treffen. Auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten für sie nicht mehr. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist bisher etwa ein 11,2 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft (Stand 17.05.2021).

Im Einsatz sind in Deutschland bislang drei Corona-Impfstoffe. Mit Johnson & Johnson ist bereits ein vierter in der EU zugelassen, er wurde aber bisher noch nicht im großen Stil in Deutschland verimpft. Es gibt wie bei dem Vakzin von Astrazeneca auch hier Berichte über einzelne Fälle von Hirnvenenthrombosen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine Dosis für den vollen Impfschutz reicht, nur für über 60-Jährige. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) folgt dieser Empfehlung, gibt die Impfung aber für jüngere Menschen frei. Nach Beratung und Aufklärung kann sich nun jeder und jede mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen.

Entwicklung der Neuinfektionen nach Altersgruppen

Bei den nach Altersgruppen aufgeschlüsselten Neuinfektionen wird sichtbar, dass die Gruppe der Älteren inzwischen besser geschützt ist und sich weniger häufig mit dem Virus infiziert. Auf der anderen Seite hatten die Infektionen bei Kindern in den vergangenen Wochen zugenommen. Seit Ende April und Anfang Mai sank die Zahl der Neuinfektionen.

7-Tage-Inzidenzen in Deutschland

Die folgenden Daten stammen aus dem Dashboard des Robert Koch-Instituts. Unsere Karte weist die 7-Tage-Inzidenzen aller Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland aus. Per Mausklick erhält man die tagesaktuellen Werte, den 14-tägigen Verlauf der Inzidenz sowie die höchsten und niedrigsten Werte der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die hell markierten Landkreise gehören zu denen, die den Inzidenzwert von weniger als 50 Neuinfektionen in der Woche pro 100.000 Einwohner schon erreicht haben.

Covid-19: Neuinfektionen in Deutschland pro Tag

So laufen die Covid-19-Impfungen in Deutschland

Die Impfungen haben auch dank der Hausärzte zuletzt deutlich an Fahrt aufgenommen. Zwar wird nach Meldungen über schwere Hirnvenenthrombosen im Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung dieses Vakzin zurzeit nur für Menschen über 60 Jahren empfohlen. Die Altersgruppen darunter können es aber nach einer zusätzlichen Beratung erhalten. Dies gilt nun auch für den Impfstoff von Johnson & Johnson.

Tägliche Impfquote

Verbreitung der Corona-Mutationen

Die britische Mutation B.1.1.7 ist mit großem Abstand die in Deutschland vorherrschende Virusvariante. Aktuell wird B.1.1.7 in 9 von 10 der untersuchten positiven Proben in Deutschland gefunden. B.1.1.7 ist deutlich ansteckender und verursacht vermutlich schwerere Krankkeitsverläufe als der frühere Wildtyp. Neben der britischen Variante (B.1.1.7) stehen die südafrikanische (B.1.351) und die Mutation, die vor allem in Brasilien verbreitet ist (P.1), im Fokus des RKI. Beide kommen in Deutschland aber nur wenig vor. Unter Beobachtung steht auch die indische Variante (B.1.617). Laut Weltgesundheitsorganisation WHO wurde die erstmals im Oktober 2020 aufgetretene Variante bis zum Mai 2021 in fast 50 Ländern nachgewiesen. Außerhalb Indiens wurden demnach in Großbritannien die meisten Infektionen mit B.1.617 festgestellt. Die WHO stufte die indische Variante als "besorgniserregend" ein, sie sei ansteckender und unempfindlicher gegen Antikörper.

Die Entwicklung der Reproduktionszahl R

Die Reproduktionszahl R gibt an, wie viele weitere Personen eine Infizierte oder ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Liegt sie über eins, breitet sich eine Epidemie weiter aus. Um die Situation spürbar zu entschärfen, müsste der R-Wert dauerhaft auf 0,7 sinken, wie die Physikerin Viola Priesemann im Deutschlandfunk erklärte. Denn dann halbieren sich die Infektionen jede Woche, während das bei einem R-Wert von 0,9 jeweils einen Monat dauert. Aufgrund der komplexen Berechnung ist die Zahl immer ein Blick in die Vergangenheit.

Wie berechnet sich der R-Wert?

Die Reproduktionszahl wird berechnet, indem man die gemittelte Zahl der Infizierten zu einem bestimmten Zeitpunkt vergleicht mit der Zahl der Infizierten zu dem Zeitpunkt vier Tage früher. Beim Sieben-Tage-R-Wert verwendet man dabei für jeden Zeitpunkt die Mittelwerte aus sieben Tagen. Der Mittelwert des zweiten Zeitraums wird dann geteilt durch den Mittelwert des ersten Zeitraums, um den R-Wert zu erhalten. Der Verlauf der Epidemie wird zum Beispiel aufgrund des Meldeverzuges nur teilweise in den jeweils neuen Daten widergespiegelt. Um das auszugleichen, nutzt das Robert Koch-Institut komplexe Modelle, deren Ergebnisse aber immer noch stark schwanken. Deshalb wird der Durchschnitt über vier (sensitiv) oder über sieben (geglättet) Tage angegeben. Diese Werte werden angepasst, sobald die nachgemeldeten Daten vorliegen.

Auslastung der Intensivbetten in Deutschland

Knapp ein Zehntel der Menschen mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion müssen aufgrund ihrer Symptome ins Krankenhaus, dort werden sie im Durchschnitt für zwei Wochen behandelt. Wenn lebensbedrohliche Symptome entstehen, müssen Covid-19-Patienten auf die Intensivstation. Weil viele ältere Menschen inzwischen durch eine Impfung geschützt sind, infizieren sich vermehrt jüngere Menschen, bei denen eine längere Behandlungszeit erwartet wird. Um den Jahreswechsel herum kämpften die Intensivmediziner mit einem starken Ansturm, deutlich über dem der ersten Welle. Nach einem Abflachen der Kurve stieg die Auslastung nach den Ostertagen erneut stark an.

Die Gesamtzahl der verfügbaren Intensivbetten ist seit Oktober sichtbar gesunken. Das liegt vor allem daran, dass auch das medizinische Personal von SARS-CoV-2 betroffen sein kann – entweder direkt über eine Infektion oder indirekt wegen Quarantäne-Auflagen oder weil Kinder betreut werden müssen, deren Kitas oder Schulen geschlossen haben.



Nach Ansicht führender Intensivmediziner ist die dritte Corona-Welle in Deutschland gebrochen. Der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Karagiannidis, verwies auf sinkende Infektionszahlen und weniger Intesivpatienten. Er geht davon aus, dass sich die Lage auf den Intensivstationen voraussichtlich bis Ende Juni entspannt haben wird. Dazu müsse das Einschleppen von Virusvarianten verhindert werden - durch strenge Kontrollen von Reiserückkehrern aus Ländern außerhalb Europas.

Die Entwicklung der Pandemie weltweit

