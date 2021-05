Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Doch es gibt Hinweise, dass auch Kinder danach lange mit den Folgen zu kämpfen haben. Hinzu kommt in sehr seltenen Fällen das sogenannte PIMS-Syndrom – eine Entzündungserkrankung verschiedner Organe. Seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen bei Jugendlichen unter 15 Jahren deutlich. Und damit steigt auch die Zahl der jungen Patienten mit schwereren Verläufen.

Welche Impfstoffe für Kinder gibt es schon?

In den USA wird der Impfstoff von Biontech und Pfizer nun bald an Kindern ab 12 Jahren verimpft. Die dortige Zulassungbehörde eine sogenannte Notzulassung erteilt. Dafür haben die Impfstoffproduzenten eine Studie mit 2.000 Kindern durchgeführt. Diese hat gezeigt, dass der Impfstoff insgesamt gut wirkt und auch keine schweren Nebenwirkungen hat. Die Wirksamkeit in der Altersgruppe liegt den Unternehmen zufolge bei 100 Prozent. Zum Vergleich: Die aktuelle Zulassung für den Einsatz ab 16 Jahren basiert auf einer Wirksamkeit von 95 Prozent.

Für die Europäische Union hatten Biontech und Pfizer eine sogenannte Erweiterung der bedingten Marktzulassung für ihren Impfstoff Ende April beantragt. Die Chefin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Emer Cooke, rechnet mit einer Genehmigung in wenigen Wochen. Nachdem nun bereits die Zulassungsbehörden in den USA und auch in Kanada den Impfstoff auch für Kinder ab 12 Jahren freigegeben haben, hält Dlf-Wissenschaftsredakteur Martin Mair eine Zulassung für den Impfstoff von Pfizer und Biontech im Juni für realistisch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte im Dlf angekündigt, dass bis Ende August allen Kindern ab 12 Jahren ein Impfangebot gemacht werden könne. Dieses Ziel hatte bereits der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, ins Spiel gebracht.

Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln, Dötsch, rechnet hingegen mit langen Prüfverfahren für die Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. Im Deutschlandfunk sagte er, man werde sich sorgfältig anschauen müssen, ob es einen besonderen Nutzen für diese Altersgruppen gebe und ob es besondere Vorsichtsmaßnahmen aufgrund des jungen Alters brauche. Das werde eher länger dauern als bei Erwachsenen. Mit Impfungen für Zwölf- bis Fünfzehnjährige rechnet der Mediziner auch im Spätsommer. Impfungen für noch kleinere Kinder könnten seiner Einschätzung zufolge dann zum Beginn des kommenden Jahres zugelassen werden.

Was mit Impfstoffen für kleinere Kinder?

Bei den Herstellern der vier aktuell in Deutschland zugelassenen Impfstoffe laufen klinische Studien zur Impfung von Kindern. Moderna untersucht in einer klinischen Studie mit dem Namen KidCove seinen Impfstoff an etwa 6.750 Kindern im Alter zwischen sechs Monaten bis 12 Jahren. Auch Biontech und Pfizer testen ihren Impfstoff an Kindern ab sechs Monaten – demnach sollen insgesamt 4.500 junge Menschen bis zu einem Alter von 12 Jahren den Impfstoff auf Verträglichkeit und Wirksamkeit testen. Biontech geht nach eigenen Angaben davon aus, dass belastbare Daten bis September verfügbar sein werden.

AstraZeneca und die Universität Oxford untersuchen ihren Impfstoff an 300 britischen Kindern im Alter von 6 bis 17 Jahren. Das Unternehmen Johnson & Johnson, dessen Impfstoff gerade in der EU zugelassen wurde, testet bereits seit August 2020 Teilnehmer ab 12 Jahren. Dazu sind aber bisher keine Ergebnisse bekannt. Zentral bei der Erforschung ist Wirksamkeit der Impfstoffe – dabei steht die Frage im Vordergrund, welche Dosis in den unterschiedlichen Altersgruppen den Aufbau von Antikörpern anregt. Laut Dlf-Wissenschaftsredakteur Martin Mair könnte es eventuell im Herbst einen Impfstoff für Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren geben. Für die noch kleinere Kinder dann wohl eher Ende des Jahres.

Wo liegen weitere Stolpersteine?

Neben der fehlenden Datenlage ist auch die Durchführung der Impfung eine Herausforderung. Wie die Impfung von Kindern geregelt ist, darüber gibt es noch keine Informationen. Sollte es allerdings schon Ende August mit den Kindern ab 12 Jahren losgehen und im Anschluss dann im Herbst und Winter die kleineren Kinder folgen, wird sich das auch mit der Auffrischungsimpfung für einen Großteil der Bevölkerung überschneiden. Organisatorisch sicher eine weitere Mammutaufgabe.

