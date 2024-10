Schauspieler Wotan Wilke Möhring moderierte am 4. Oktober 2024 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal Köln. (Thomas Kujawinski)

50 Jahre Klassik-Pop-et cetera: Das sind mehr als 2500 Ausgaben, prominente Gäste und unzählige Musiken verschiedener Genres und Zeitalter, die „freundnachbarlich nebeneinander erklingen“, wie es der Jazzjournalist und erste Gastmoderator der Sendung Werner Burkhardt 1974 formulierte.

Musik für Orchester und Blues-Band des amerikanischen Komponisten Bill Russo sandte Burkhardt in den Äther, dann zog er vom Mozart-Divertimento eine Verbindungslinie über die Geige hin zu Udo Lindenbergs Tangosong „Rudi Ratlos“. Eine Provokation damals, als E- und U-Musik noch säuberlich getrennt wurden.

Vom kleinen Experiment zur Kultsendung

Erfinder der Sendung war DLF-Redakteur Wolf Werth. Was er als „ein kleines Experiment“ initiierte, ist heute als Kultsendung bekannt - rund eine halbe Million Menschen hören die Sendung Samstag für Samstag.

Ohne journalistisches Gegenüber präsentieren prominente Gäste alleine im Studio ihre Lieblingsmusik, die Klänge, die ihr Leben geprägt haben: Hildegard Knef und T. C. Boyle, Elisabeth Schwarzkopf und Sandra Hüller - meist Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten.

Zum 50. Geburtstag der Kultsendung fand am 4. Oktober eine Jubiläumsshow im Deutschlandfunk Kammermusiksaal statt. Nach einem Festakt mit Live-Musik moderierte der Schauspieler Wotan Wilke Möhring seine Ausgabe vor Publikum.

Volles Haus bei der Jubiläumsshow im Deutschlandfunk Kammermusiksaal. (Thomas Kujawinski)

Musik-Laufplan

Nr. 2: Vlatva (Die Moldau). Allegro comodo non agitato [Ausschnitt]

aus: Mein Vaterland. Zyklus sinfonischer Dichtungen

Länge: 03:40

Orchester: Bamberger Symphoniker

Leitung: Jakub Hrůša

Komposition: Bedřich Smetana

Label: TUDOR

Lemon tree

Länge: 02:50

Interpretation: Trini Lopez

Komposition: Will Holt

Label: Bellaphon 2K

Plattentitel: If I had a hammer

Sittin' on a fence

Länge: 03:04

Interpretation: The Rolling Stones

Komposition: Mick Jagger, Keith Richard

Label: UNIVERSAL

Plattentitel: Flowers

Problem child

Länge: 02:21

Interpretation: AC/DC

Komposition: Angus Young, Malcolm Young, Bon Scott

Label: Epic

Real World

Länge: 02:25

Interpretation: Hüsker Dü

Komposition: Bob Mould

Label: SST RECORDS

Plattentitel: Metal Circus

Keep Britain Untidy

Länge: 02:47

Interpretation: Peter & the Test Tube Babies

Komposition: Mark Hoggins, Chris Marchant, Derek Greening, Peter Bywaters

Label: No Future Records

Plattentitel: Pissed and Proud

Gypsy woman (DJ Teddy Douglas Re-Edit)

Länge: 02:14

Interpretation: Crystal Waters

Komposition: Crystal Waters, Neal Conway

Label: Basement Boys Records

Plattentitel: Basement Boys Anthology

The age of love (Jam & Spoon Watch Out For Stella Mix)

Länge: 03:26

Interpretation: The Age Of Love

Komposition: Bruno Sanchioni

Label: Zyx-Records

Plattentitel: The age of love

Apricots

Länge: 04:06

Interpretation: Bicep

Komposition: Matthew McBriar, Andrew Ferguson, Hugh Tracey, Hristo Todorov

Label: Ninja Tune

Plattentitel: Apricots Isles

3. Satz: Allegretto

aus: Trio für Violine, Violoncello und Klavier G-Dur, KV 564

Länge: 05:00

Ensemble: Boulanger Trio

Komposition: Wolfgang Amadeus Mozart

Live-Aufnahme vom 4.10.2024, Deutschlandfunk Kammermusiksaal Köln