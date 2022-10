Im Streit mit Verlagen

Der sogenannte "Drei-Stufen-Test" sieht folgende Überprüfungen vor: In Stufe 1 wird geprüft, inwieweit das Angebot den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht – was ohnehin Auftrag der Sender ist. In Stufe 2, in welchem Umfang zum publizistischen Wettbewerb beigetragen wird – also ob das Angebot in Konkurrenz zu anderen, vor allem privaten Medien steht. Und in Stufe 3, wieviel Geld für das Angebot gebraucht wird.