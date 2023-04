Die Baritonsaxofonistin und Bandleaderin Kira Linn

Kira Linn verbindet den Jazz mit Themen wie Diversity, Klimaschutz und der Corona-Pandemie. (Marina Rosa Weigl)

Ursprünglich kommt die junge Saxofonistin aus Wiesbaden, wo sie im Alter von 10 Jahren mit dem Saxofonspiel begann – sie war ein „Bläserklassenkind“ und konnte sich in der 5. Klasse zwischen verschiedenen Holz- und Blechbläsern entscheiden. Ihre Wahl fiel auf das Tenorsaxofon. Im Zuge von regelmäßigem Spiel in Bigbands wechselte sie aber schon bald zum Bariton. Nach Studien in Nürnberg (bei Steffen Schorn und Stefan Karl Schmid) und Basel, wo sie ihren Master im Fach Komposition absolvierte, lebt die Musikerin in Köln.

Musikalisch breit aufgestellt

Ihr Hauptprojekt seit etwa fünf Jahren: Das Linntett, ein Ensemble mit drei Saxofonen, Klavier, Bass und Schlagzeug, mit dem sie inzwischen drei Alben veröffentlicht hat. Das aktuelle Album hat Kira Linn beim musikalisch breit aufgestellten britischen Independent-Label Whirlwind Recordings veröffentlicht und erreicht damit möglicherweise auch (noch) mehr Interessierte der jungen und bunten britischen Jazzszene.