JazzFacts-Deutschlandreise (9): Thüringen

Nostalgie und Entdeckergeist

Jazz hat in Thüringen Tradition. In dieser Folge reicht der Blick von den Anfängen in den 1920er Jahren über die Blütezeiten der Jazzklubs in der DDR bis hin zur vitalen Gegenwartsszene. In Eisenach findet sich heute eines der wichtigsten Archive der Szene.