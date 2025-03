JazzFacts-Deutschlandreise (10): Mecklenburg-Vorpommern

Idylle am Hafen ist Inspiration für viele Musiker, die die Jazzszene in Mecklenburg-Vorpommern lebendig halten. (Deutschlandradio / Sarah Seidl)

Renommierte Festivals wie die „Eldenaer Jazz Evenings“ in der Klosterruine in Greifswald oder das „see more“ Jazzfestival Rostock locken im Sommer ihr Publikum an, Clubs und Musikreihen bieten Jazzfans regelmäßig lokale und internationale Live-Acts.

Aufbruchstimmung und der Wille zur Vernetzung

Nicht unerheblich für den Jazznachwuchs: die Musikschulen, in denen die Jazzmusiker von morgen ausgebildet werden. In der Sendung kommen verschiedene Protagonisten der regionalen Jazz-Szene zu Wort, u.a. die Gitarristin Mareille Merck aus Stralsund, der Musikproduzent Jürgen Czisch, Betreiber des Verlags WismART in Wismar, und Jana Rohloff, die als Leiterin des „Jellyfish Jazz Orchestra“ Musiker aus Wismar, Rostock und Umgebung zusammengebracht hat.

In der Innenstadt von Schwerin trifft man auch auf den Jazzklub "KlangWert". (Deutschlandradio / Sarah Seidl)

Weitere Stationen unserer JazzFacts-Deutschlandreise: