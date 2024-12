JazzFacts-Deutschlandreise (7): Baden-Württemberg (I) - Mannheim / Heidelberg / Karlsruhe

Regionale Förderung, internationale Perspektive

Mannheim und Karlsruhe liegen beide in Baden-Württemberg, sind in etwa gleich groß und haben Musikhochschulen. Doch sie klingen recht unterschiedlich. In „Monnem“ hört man eher Kurpfälzisch, in Karlsruhe den badischen Einschlag. Und musikalisch?