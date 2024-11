JazzFacts-Deutschlandreise (6): Sachsen I - Leipzig

In Leipzig ist immer was los. Nach Sonnenuntergang besonders. Wir laden Sie ein auf einen nächtlichen Streifzug durch die Stadt! Sind mal zu Gast in Proberäumen, mal mittendrin in einer Jamsession, sprechen mit Musikerinnen und Musikern, Festivalveranstaltern, Clubbetreibern und Fans, die sich immer wieder auf die Leipziger Jazztage freuen.