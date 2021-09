Wechselunterricht, Schul- und Kitaschließung, Quarantäne - Kinder haben während der Corona-Pandemie viel zurückgesteckt. Sie haben dadurch andere, die Erwachsenen geschützt - mit negativen Auswirkungen nicht nur auf den eigenen Lernerfolg sondern auch auf die physische und psychische Gesundheit. Mit dem Beginn der Impfungen und steigender Impfquote sind sich Eltern, Wissenschaft und Politik nun einig: Der Präsenzunterricht soll aufrecht erhalten werden und die Kitas offen bleiben. Nur über das Wie gibt es Diskussionen. Soll jede Infektion um jeden Preis vermieden werden? Oder kann man Infektionen auch akzeptieren, weil das Risiko für Kinder geringer ist?

Wie gefährlich ist das Coronavirus für Kinder?

Die vierte Welle erreicht vor allem diejenigen, die noch nicht geimpft sind - und damit auch Kinder unter zwölf Jahren. Laut dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (Stand: 26.8.2021) liegt aktuell die Inzidenz in der Gruppe der Zehn- bis 14-Jährigen am höchsten und steigt dort auch am schnellsten. Daher kommen aktuell auch wieder mehr junge Patienten in die Krankenhäuser. Sie müssen aber nur selten auf der Intensivstation behandelt werden.

(Statista / Robert Koch-Institut)

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte im Dlf allerdings besonders vor den möglichen langfristigen Schäden: "Das ist ja eine Erkrankung, die dann das Kind im Wachstum trifft, und es gibt Viruserkrankungen, die erst nach Jahren noch mal, wenn man so will, eine zweite Krankheitswelle zeigen. Das könnte auch bei SARS-CoV der Fall sein. Das kann niemand ausschließen."

(dpa)Lauterbach (SDP): "Wir laufen auf eine Durchseuchung der Kinder zu"

Immer mehr Schülerinnen und Schüler infizieren sich mit dem Coronavirus. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt deshalb davor, die Maskenpflicht in Schulen abzuschaffen. Sein Vorschlag für den Fall einer Infektion: Kurzquarantäne für die ganze Klasse.

Die Datenlage zu Long-Covid bei Kindern ist allerdings noch sehr dünn. Ein Problem könnte PIMS darstellen, diese Entzündungsreaktion in vielen Organen lässt sich allerdings meist gut behandeln. Generell führt Corona bei Kindern deutlich seltener zu Problemen als bei Erwachsenen. Doch wenn die Zahlen steigen, treten auch seltene Symptome häufiger auf.

In den USA warnen Kinderkliniken, dass sie immer mehr junge Covid-Patienten versorgen müssen - im August 2021 über 80.000. Das Problem ist in den Staaten mit niedriger Impfquote am größten. In den USA haben Kinder jedoch häufiger Risikofaktoren wie hohes Übergewicht. Außerdem ist der Zugang zum Gesundheitssystem nicht immer einfach, von daher sind dort die Folgen von Corona dramatischer als in Deutschland.

Welche Schutzmaßnahmen gibt es für unter Zwölfjährige?

Um Kitas und Schulen offen zu halten, gibt es neben den bekannten Hygieneregeln unterschiedliche Maßnahmen: Kohortenregelung in den Innenräumen, regelmäßige Tests, Masken, Stoßlüften oder mobile Luftfilter. Noch fehlen letztere allerdings an den meisten Schulen. Die Bundesregierung hat dazu im Juli ein Förderpaket in Höhe von 200 Millionen Euro auf den Weg gebracht.

(picture alliance/dpa | Bernd Thissen)Warum es so wenige Luftfilter in Klassenzimmern gibt

In vielen Bundesländern hat die Schule wieder begonnen. Trotz der sich ausbreitenden Delta-Variante findet Regelunterricht statt. Dabei sind noch immer kaum Klassenräume mit Luftreinigungsgeräten ausgerüstet.

Wie wichtig das Maskentragen im Klassenzimmer vor allem bei den Lehrenden ist, zeigt ein Fall aus den USA, bei dem ein unmaskierter Lehrer die Hälfte seiner Grundschulklasse infiziert hat.

Junge Kinder stecken sich vor allem bei Erwachsenen an und nicht umgekehrt. Entscheidend und der beste Schutz für die Kleinsten, die sich noch nicht impfen lassen können, bleibt damit die Corona-Impfung von Lehrpersonal, Erziehenden und Eltern.

Auch eine Impfung für Kinder ab fünf Jahren rückt mehr und mehr in den Blick: Biontech/Pfizer plant Ende September einen Antrag in den USA für die Impfung ab fünf Jahren, eine Zulassung könnte dann im Oktober oder November kommen, mit etwas Verzögerung dann auch in Europa.

(dpa-Bildfunk / Julian Stratenschulte)Sollten Eltern ihre Kinder impfen lassen?

Die Gesundheitsminister wollen auch Zwölf- bis 17-Jährigen ein Impfangebot unterbreiten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt inzwischen ebenfalls eine Corona-Impfung für dieses Alter. Auch die unter Zwölfjährigen rücken in den Blick. Eine Übersicht.

Wie sinnvoll ist die Quarantäneregelung für unter Zwölfjährige?

Noch sind nicht in allen Bundesländern die Ferien beendet und schon sitzen bundesweit 30.000 Schulkinder in Quarantäne (Stand 31.08.2021). Je höher die Inzidenzzahlen ausfallen, desto mehr Kinder müssen also wieder zu Hause bleiben. In den meisten Fällen bedeutet das für die Kinder 14 Tage Zuhause zu bleiben - was für die Eltern erneut Unsicherheit, Unplanbarkeit und Betreuungsschwierigkeiten mit sich bringt.

Die Regeln sind zudem von Bundesland zu Bundesland und von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt unterschiedlich: Das eine schickt die gesamte Klasse in Quarantäne, das andere nur einzelne Schüler, wie zum Beispiel die nächsten Sitznachbarn.

(picture alliance / dpa / Sven Hoppe)Kommentar: Die Schulen bitte nicht allein lassen

Zu Beginn des neuen Schuljahrs unter Pandemiebedingungen ist vieles unklar und bundesweit uneinheitlich, kommentiert Dlf-Bildungsredakteurin Kate Maleike. Sie fordert für Schulen überall im Land klare Leitlinien, damit sie rechtssicher agieren können.

In Berlin hatten Amtsärzte vorgeschlagen, dass nur noch diejenigen in Quarantäne sollen, die positiv getestet wurden - ohne weitere Kontaktverfolgung. Ein ähnliches Modell wird in Köln überlegt. Hauptargument dabei: Es hätte sich gezeigt, dass es in der Schule kaum zu einer Weiterverbreitung des Virus kommt.

Kritikerinnen und Kritiker wie Karl Lauterbach sprechen dagegen von Fahrlässigkeit und von der Gefahr der Durchseuchung. Der Berliner Senat ist zurückgerudert und hat entschieden, dass Kinder und Jugendliche an Schulen und Kitas doch in eine Quarantäne müssen, wenn sie Kontakt mit einem positiv Getesteten hatten. Aber die Quarantäne gilt nur noch für fünf Tage. Ähnliche Diskussionen gibt es auch in anderen Bundesländern.

Kompromiss: Kurzquarantäne von fünf Tagen

Aus der Wissenschaft hat es ebenfalls die Empfehlung für diese Kurzquarantäne gegeben, denn das Virus wird anscheinend nur wenige Tage nach der Infektion bzw. nach Symptombeginn weitergegeben: Die Dauer des lebensfähigen Virus ist laut einer im "The Lancet" veröffentlichten Studie nur kurzlebig. SARS-CoV-2-Titer in den oberen Atemwegen erreichen demnach ihren Höhepunkt in der ersten Krankheitswoche. Der Virologe Christian Drosten hatte ebenfalls vorgeschlagen, die Quarantäne bei Lerngruppen auf fünf Tage zu begrenzen. So könnten die meisten Übertragungen verhindert werden.

Diesen Kompromiss findet auch die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW sinnvoll: "Ein kompletter Verzicht auf die Quarantäne würde bedeuten, dass wir die Durchinfektion, also die Durchseuchung von Kindern in Kauf nehmen. Und das ohne gesellschaftliche Diskussion zu führen, halten wir für völlig unethisch", sagte der GEW-Vorsitzende Tom Erdmann im Dlf.

Nicht jede Infektion um jeden Preis verhindern, aber Durchseuchung vermeiden

Dazu gibt es auch eine Gegenposition: Viele argumentieren, dass Kinder in der Regel kaum erkranken und dass bei Kindern auch andere Infektionen hingenommen würden. So straben in der Grippesaison 2018/19 neun Kinder unter 14 Jahren.

Dazu schreiben etwa der Epidemiologe Gerard Krause, der Virologe Florian Klein und weitere Forscher in der aktuellen "Zeit": "Es ist nicht sinnvoll, jede Infektion um jeden Preis zu verhindern". Sie schlagen vor, dass in Schulen, wo engmaschige PCR-Testungen gemacht werden, Quarantäne ganz entfallen könnte. Doch auch diese Forscher wollen Corona nicht einfach durch die Kitas und Schulen laufen lassen. Sie plädieren für die konsequente Umsetzung der Schutzmaßnahmen und vor allem für die Impfung bei den Erwachsenen und Jugendlichen.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Quellen: Volkart Wildermuth, GEW, og