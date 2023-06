Dem ehemaligen Vizepräsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dirk Hordorff, wird sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen. (imago images / Hasenkopf / imago sportfotodienst via www.imago-images.de)

Das Thema sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch hat auch den Deutschen Tennis Bund erreicht. Der ehemalige Spieler Maximilian Abel hatte dem damaligen Vizepräsidenten des DTB, Dirk Hordorff, sexualisiere Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen. Seitdem hat der DTB einen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben, der allerdings nicht veröffentlicht wird.

"Der ist 86 Seiten lang und dazu gibt es noch ein Glaubhaftigkeitsgutachten. Das hat eine Psychologin über Abel erstellt", sagte Journalistin Andrea Schültke im Dlf. Schültke war an den Recherchen zum Fall Hordorff beteiligt. "Abel hat der Weitergabe seiner Unterlagen zugestimmt. Alle anderen Befragten angeblich auch, sodass die Aussagen in diesen Untersuchungsbericht eingeflossen sind."

Vorwürfe "überwiegend wahrscheinlich"

Abels Vorwurf gegenüber Hordorff wiegt schwer: "Er hat gesagt, er habe mit Dirk Hordorff auf ein Hotelzimmer gehen müssen, sich dort entkleiden und in Hundeposition auf das Bett sich begeben müssen. Und dann habe Herr Hordorff seinen Gürtel aus der Hose genommen und Maximilian Abel, so behauptet er, 20 Mal mit dem Gürtel auf das nackte Gesäß geschlagen", schilderte Schültke.

Diesen Vorwurf habe die Hamburger Anwaltskanzlei FHM als "überwiegend wahrscheinlich" eingestuft, so Schültke. Auch der Vorwurf des indischen Tennisprofis Sriram Bajali, der sich angeblich nackt ausziehen sollte, damit Hordorff seine Muskeln befühlen könne, halte die Kanzlei für "höchst wahrscheinlich, dass sie sich so zugetragen haben", sagte Schültke.

Der Untersuchungsbericht werde wahrscheinlich nicht veröffentlicht, sagte Schültke. Dennoch habe Hordorff Einblick in das Papier bekommen, "weil die Kanzlei FHM gesagt hat, sie geht nach der Strafprozessordnung vor bei dieser Untersuchung. Und da sei es üblich, dass alle Beteiligten Akteneinsicht bekämen", erklärte Schültke. Außerdem hätten alle Beteiligten zugestimmt, dass Hordorff Einsicht die Akten bekommen könne.

Abel erhält keine Einsicht in Untersuchungsbericht

Interessant sei jedoch, dass Abel selbst keine Einsicht in den Bericht bekommen habe, sagte Schültke. "Abel hat von diesen 86-seitigen Untersuchungsbericht lediglich eine vierseiteige Zusammenfassung bekommen. Das ist natürlich ungleich verteilt. Und in dieser Zusammenfassung gibt die Kanzlei das Ergebnis der Untersuchung auch ein wenig anders wieder als in ihrem tatsächlichen Bericht. Abel erfährt nämlich aus der Zusammenfassung, die Vorwürfe, die er erhebt, können nicht widerlegt, aber auch nicht bewiesen werden. Und in den 86 Seiten kommt die Kanzlei ja schon zu einer anderen Auffassung."

Compliance Experten würden die ungleiche Verteilung der Einsicht der Unterlagen bemängeln, sagte Schültke. "Die sagen, das sei nicht üblich. Und auch die Tatsache, dass der Deutsche Tennis-Bund den Bericht unter Verschluss hält, können Compliance-Experten nicht nachvollziehen, weil sie sagen, es gibt auch unter Wahrung des Persönlichkeitsrechtes und des Datenschutzes Möglichkeiten, solche Berichte zu veröffentlichen. Und im Sinne der Transparenz sollte das auch unbedingt passieren."

Sport in Deutschland bei Aufarbeitung "noch ganz am Anfang"

Nicht nur im Tennis gab es in der Vergangenheit Fälle von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt. Auch beim Deutschen Schwimm-Verband, dem Deutschen Handballbund und in der Turnabteilung des HTV Weimar hatte es sexuelle Übergriffe gegeben. "Bei der Aufarbeitung von diesen Fällen ist der Sport in Deutschland noch ganz, ganz am Anfang", sagte Schültke.

Die Aufarbeitiungskommission im Tennis sei nun die vierter ihrer Art im deutschen Sport. Das sei "natürlich viel zu wenig", meinte Schültke. "Das ist Neuland, was alle da betreten. Und das ist etwas, was sich durchsetzen muss. Und das kommt auch immer erst dann, wenn es Fälle gibt, wenn Betroffene an die Öffentlichkeit gehen und Vorwürfe erheben. Erst dann kommen die Vereine und Verbände dazu und stellen fest: Oh ja, wenn wir das Problem grundlegend angehen wollen, dann müssen wir erst mal in unsere Vergangenheit blicken, um dann daraus Lehren und Erkenntnisse für die Zukunft entwickeln zu können. Und das ist jetzt erst bei vier Sportverbänden oder Vereinen passiert. Das heißt, es gibt noch unfassbar viel zu tun bei diesem Thema."