Endlich mal erklärt Muss die Orgel in der Kirche stehen?

Wer an Orgel denkt, denkt an Kirche, und weniger daran, dass Orgeln zum Beispiel auch in Konzertsälen stehen. Noch weniger ist im Bewusstsein, dass das größte aller Musikinstrumente ursprünglich ein weltliches Instrument war, erfunden vor über 2000 Jahren.

Von Elisabeth Richter