Die niedrigen Erwartungen bezüglich der möglichen Corona-Lockerungen seien am Donnerstag (30.04., Bund-Länder-Treffen) erfüllt worden, sagte der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck im Dlf. Jetzt bräuchten die Eltern und Kinder aber dringend Klarheit, wie es mit Schul- und Kitaöffnungen weiter gehe.



"Keine Perspektive zu haben, ist einfach zermürbend. In der nächsten Woche muss wirklich ein Plan da sein, der jede Frage beantwortet", forderte der Grünen-Politiker. Damit Eltern wissen, an welchen Tagen ihre Kinder in die Kita gehen könnten oder tageweise Schule hätten.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Habeck: Steuergelder für die Autoindustrie nur unter Bedingungen

Habeck betonte, dass er die Corona-Maßnahmen mit Kita- und Schulschließungen gänzlich nicht infrage stelle. Ihm leuchte ein, dass man in einer Pandemie keine festen Daten nennen könne, aber es sollte zumindest eine Logik zu erkennen sein. Er hätte sich gewünscht, dass schon deutlich vor dem 30. April konkrete Lösungen für flexibile Modelle vorlegt worden wären.

(dpa/Tim Vogel)Ties Rabe - "Einen Tag Schule in der Woche mindestens"

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) möchte, dass Schüler mindestens einen Tag in der Woche wieder in die Schulen kommen können. Dadurch sollten Eltern und Schüler zu Hause entlastet werden, sagte er im Dlf. Er geht davon aus, dass auch nach den Sommerferien kein normaler Unterricht möglich ist.





Habeck setzte sich im Dlf auch für staatliche Hilfen für die deutsche Automobilindustrie ein, da diese für den deutschen Arbeitsmarkt sehr wichtig seien. Zuerst müsste allerdings die Auszahlung der Boni für die Angestellten und Dividenden für die Aktionäre einbehalten werden. "Einerseits brüstet sich die Automobilindustrie damit, wie gut sie dasteht, welche Gewinne sie gemacht hat.

(dpa/ Rolf Vennenbernd)Kaufprämien für Automobilbranche - VDA-Präsidentin: Verbraucher motivieren, Pkw und Nutzfahrzeuge zu kaufen

Der Verband der Automobilindustrie fordert von der Bundesregierung Kaufprämien - auch für Diesel- und Benzin-Fahrzeuge. Kaufprämien seien notwendig, um schnell das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller im Dlf.

Auf der anderen Seite möchte sie Steuergelder haben, damit ihre Unternehmen gerettet werden. Das passt nicht zusammen", so Habeck zu Kaufprämien für die Automobilbranche. Außerdem sollte der Staat nur ökologisch vorbildliche Fahrzeuge fördern, forderte Grünen-Chef Habeck im Deutschlandfunk.

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter! (Deutschlandradio)

Habeck: Coronaelterngeld kann Benachteiligung abmildern

Habeck verteidigte im Dlf auch die Einführung eines Coronaelterngelds zur Unterstützung von benachteiligten Eltern. "Die Coronakrise insgesamt hat die Benachteiligung, die wir vor der Krise schon hatten, verschärft. Das ist häufig die Benachteiligung von Frauen", sagte Habeck. Das Geld könne allerdings den Verdienstausfall durch die fehlende Betreuungsangebote ausgleichen.



"Das Coronaelterngeld ist wohl ein Einzelangebot für Frauen, aber es zementiert hoffentlich nicht, dass die Frauen zu Hause bleiben und nicht arbeiten können, sondern schafft nur einen Ausgleich in der Not", sagte Habeck.



Lesen Sie hier in Kürze das vollständig transkribierte Interview.