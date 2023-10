Der Hamas-Angriff auf Israel und die Folgen für den Sport

Nach dem Angriff der Hamas ruht der Sport in Israel (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Meusel)

Der Angriff der Hamas auf Israel hat Folgen für den nationalen, aber auch internationalen Sport. In Israel selbst wurden in einem ersten Schritt alle geplanten Sportveranstaltungen abgesagt, nachdem die Hamas am Samstagmorgen von Gaza aus Israel überraschend mit Raketen angegriffen hatte. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Sonntagmorgen betont:

Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde. Regierungschef Benjamin Netanjahu

Fußball: UEFA reagiert mit Spielabsagen

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat angesichts der Ereignisse alle Spiele unter ihrer Zuständigkeit in Israel auf unbestimmte Zeit verschoben. Das betrifft auch das Qualifikationsspiel für die Junioren-EM 2025 in Petach Tikwa zwischen Israel und Deutschland. Dieses war für den 17. Oktober 2023 angesetzt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stand nach eigenen Angaben im Austausch mit der UEFA, dem israelischen Fußballverband sowie dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft in Israel.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

"Die Sicherheit von Spielern, Trainern und Funktionsteam habe höchste Priorität", hieß es vonseiten des Verbandes. Am Sonntagabnd war dann klar: Das Spiel wird nicht stattfinden. Die deutsche U21-Mannschaft trifft sich heute dennoch in Frankfurt. Cheftrainer Antonio da Silva wird die DFB-Junioren auf das Qualifikationsspiel am Freitag in Sofia gegen Bulgarien vorbereiten. Die Partie der deutchen U21-Nationalmannschaft ist aber nicht die einzige Absage. Auch das Spiel der Esten gegen Israel, das wenige Tage zuvor stattfinden sollte, wurde verworfen.

EM-Qualifikationsspiel Israel gegen die Schweiz abgesagt

Neben den Junioren trifft die angespannte Lage in Israel auch die A-Nationalmannschaft der Schweiz. Das geplante EM-Qualifikationsspiel in Tel Aviv gegen Israel ist für diese Woche definitiv abgesagt. Ein Ausweichtermin soll in Kürze festgelegt werden. Zudem prüft die UEFA, ob das Quali-Spiel Kosovo gegen Israel am 15. Oktober plangemäß ausgetragen werden kann.

Auswirkungen auf U17-Europameisterschaft 2024

Auswirkungen hat die Situation in Israel auch auf die in Zypern stattfinden U17-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Ein geplantes Miniturnier, das vom 11. bis 17. Oktober mit Mannschaften aus Israel, Belgien, Gibraltar und Wales stattfinden sollte, wurde abegesagt.

Neben Fußball auch Handball und Basketball betroffen

Auch der internationale Handball rückt in diesen Tagen in den Hintergrund. Die geplante Reise der deutschen Handballerinnen zum Länderspiel in Tel Aviv fällt aus. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wie der Deutsche Handballbund (DHB) nach Absprache mit dem europäischen Verband EHF mitteilte.

"Der Handball rückt in der aktuellen Lage komplett in den Hintergrund" ,wird Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, in der Mitteilung zitiert. Eine folgerichtige Entscheidung. "Keine von uns möchte in der aktuellen Situation nach Israel reisen, das gibt die Lage nicht her. Es gibt derzeit wichtigere Dinge als ein Handball-Spiel», hatte DHB-Kapitänin Alina Grijseels nach Ausbruch der heftigen Kämpfe dem Portal " handball-world " gesagt.

Zwei Europapokalspiele im Basketball betroffen

Die kämpferischen Auseinandersetzungen nach dem Angriff der Hamas auf Israel nehmen ebenfalls Einfluss auf die Euro-League im Basketball. Das für den 12. Oktober angesetzte Königsklassen-Spiel zwischen Armani Mailand und Maccabi Tel Aviv wurde ausgesetzt. Die Liga beobachte die Situation und werde gemeinsam mit den betroffenen Teams die bestmöglichen Optionen für eine Neuansetzung der Spiele auf der Grundlage der verfügbaren Termine prüfen, teilte der Verband mit. Auch die Eurocup-Begegnung zwischen Hapoel Shlomo Tel Aviv und Wolves Vilnius wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Israelischer Turner zwischen Trauer und Glück

Schwere Stunden erlebte der israelische Turner Artem Dolgopyat, der kurz nach Beginn der Attacken auf sein Land bei der WM in Antwerpen den Titel holte und damit für den größten Erfolg Israels sorgte. "Ich hörte, dass es Tote und Verwundete gab. Den ganzen Tag über wusste ich nicht, wie ich es aus meinem Kopf bekommen sollte", berichtete der in der Ukraine geborene Dolgopyat hinterher.

Es war für mich klar, dass ich nicht turnen könnte, hätte ich mein Handy nicht ausgeschaltet. Ein sehr schwieriger Tag für unser Land. Ich habe den Tag als Weltmeister beendet, aber mein Verstand und mein Herz sind zu Hause. Turner Artem Dolgopyat

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

Trauerflor bei Bundesligaklubs

Ihre Anteilnahme drückten zahlreiche Bundesligaklubs während der Spiele am Wochenende aus. Die Zweitligisten FC Schalke 04 und Hertha BSC spielten mit Trauerflor. Der israelische Torwart Daniel Peretz, derzeit Nummer zwei beim FC Bayern, wollte sich nach dem Spiel gegen den SC Freiburg (3:0) nicht mehr äußern, hatte aber zuvor bereits auf Instagram seine Verbundenheit mit der Heimat zum Ausdruck gebracht. Das hatte auch der ukrainische Arsenal-Profi Olexander Sintschenko auf Instagram gemacht, der daraufhin allerdings auch viele Beschimpfungen erfuhr und seinen Account anschließend auf privat umstellte, wie die "Daily Mail" berichtete

sima, dpa, UEFA, SVF, DFB, DHB, X, Instagram