Erinnerungskultur im Sport

„Shaul Ladany hat sehr früh, als Elfjähriger, angefangen zu sammeln.“ Elke Gryglewski ist Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die Gedenkstätte hat die Ausstellung über den heute 86-jährigen Ladany konzipiert und zuerst gezeigt. Jetzt ist die Ausstellung bis Ende Februar in der Akademie des Sports in Hannover zu sehen.

„Und diese Sammlung ist so groß, dass mein Vorgänger, als er auch schon das Privileg hatte, ihn besuchen zu dürfen und die gesehen hat, gesagt hat: 'Daraus müsste man was machen'. Und dann die Geschichte Shaul Ladanys anhand dieser Objekte erzählt.“

Ladany wird 1936 in Belgrad geboren, überlebt die Bombardierungen durch die Wehrmacht. Die Familie flieht nach Ungarn, wird dann ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Davon zeugt die Ausstellung mit Fotos: von Shauls Familie. Zeichnungen, die ein Mithäftling im Lager Shaul Ladanys Vater schenkte. Oder mit Postkarten, auf denen Szenen des Lagers zeichnerisch dargestellt wurden, nachdem die Familie mit einer größeren Gruppe in die Schweiz ausreisen konnte.

Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

Später wandern die Ladanys nach Israel aus. Shaul wird Läufer, und dann erfolgreicher Geher: Sein in den USA aufgestellter Weltrekord über 50 Meilen besteht bis heute. Für Israel nimmt er an Weltmeisterschaften teil, und auch an Olympischen Spielen. Erst 1968 in Mexiko und dann 1972 in München, wie er in einer Dokumentation des NDR erinnert.