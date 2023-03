Der Streit um Ines Geipel

Ines Geipel, Ex-DDR-Leistungssportlerin und der ehemalige DDR-Leichtathlet und Skilanglauftrainer Henner Misersky waren einst vereint im Kampf um die Aufarbeitung der Dopingvergangenheit im DDR-Sport. Als Vorsitzende des Doping-Opfer-Hilfevereins DOH setzte sich Geipel jahrelang für eine bessere Versorgung der DDR-Dopingopfer ein. 2018 gab sie den Vorsitz an den Sportrechtsanwalt Michael Lehner ab.

In dieser Zeit wurden die einstigen Weggefährten zu erbitterten Gegnern und stritten sich fast dreieinhalb Jahre. Auch vor Gericht. Worum ging es dabei?

Verhandelt wurden sieben Äußerungen von Misersky über Geipel, die ihn mit einer Unterlassungsklage belegt hatte. Misersky hatte sich kritisch zu Veröffentlichungen und Angaben im Zusammenhang mit sportlichen Leistungen von Geipel und zu ihrer vermeintlichen Opferbiografie geäußert. Misersky wirft Geipel vor, sich fälschlicherweise als Dopingopfer dargestellt zu haben.

Aber auch über Geipels Person hinaus geht der Streit um den Opferbegriff und um die Frage: Waren auch diejenigen Opfer des DDR-Dopingsystems, die nicht mehr minderjährig waren und die wussten, dass sie leistungssteigernde Mittel bekamen? Wie viel Aufklärung hatte es gegeben?

Von verschiedenen Seiten wird Geipel dafür kritisiert, den Skandal zu übertreiben, insbesondere mit zu hohen Fallzahlen zu argumentieren. Hier geht es um die Frage: Sind DDR-Dopinggeschädigte zugleich auch immer Dopingopfer?

Den juristischen Streit zwischen Geipel und Misersky gewann Misersky in zweiter Instanz im Oktober 2021. Das Gericht billigte dem 82-jährigen zu, die sieben strittigen Aussagen weiter tätigen zu dürfen. Allerdings hat das Gericht die Aussagen nicht inhaltlich geprüft, sondern Misersky diese als zulässige Meinungsäußerungen zugebilligt.

"Viele haben mittlerweile gemerkt, dass sie sich getäuscht haben und dass das, was Frau Geipel vorgegeben hat zu sein, nicht den Tatsachen entspricht und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen", sagte Viola von Cramon, langjährige Grünen-Sportpolitikerin und Europaparlamentarierin im Dlf-Sportgespräch.

So lauten die Kritikpunkte an Geipel, dass diese zu Zeiten des DDR-Staatsdopings eben nicht minderjährig und auch nicht zwangsgedopt gewesen sei. Es sei eigentlich Zeit, bei Ines Geipel eine ehrliche Aufarbeitung zu betreiben und klarzustellen, dass sie kein Opfer des Systems gewesen sei, forderte von Cramon. Sie habe von der Aufmerksamkeit um ihre Person ihr Profil schärfen können.

Dem widersprach der ARD-Journalist André Keil im Dlf-Sportgespräch: "Wo gibt es eine Aussage von Ines Geipel, dass sie minderjährig gedopt wurde?" Mit Bezug generell auf die Berichterstattung forderte Keil, dass man die Fakten sauber prüfen müsse. So hätte ein vor kurzem ausgestrahlter MDR-Film ( MDR-Dokumentation "Doping und Dichtung - Das schwierige Erbe des DDR-Sports ) die juristisch gebilligten Meinungsäußerungen von Misersky nicht als Fakten darstellen dürfen. Ebenso dürften Zuschreibungen wie "Weltklassesprinterin" in Talkshows nicht ungeprüft übernommen werden. Der Journalismus sehe in diesen Punkten nicht gut aus. Es stünden inzwischen so viele Punkte in der Welt, die Ines Geipel kaum noch reparieren könne.