Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, spricht angesichts des israelischen Angriffs auf den Iran von einer äußert besorgniserregenden Lage. (picture alliance / dpa / Albert Otti)

UNO-Generalsekretär Guterres rief beide Seiten zur Mäßigung auf. Es müsse um jeden Preis verhindert werden, dass die Lage in der Region in einen noch heftigeren Konflikt abgleite. Der britische Premierminister Starmer forderte alle Parteien zur Zurückhaltung auf und eine Rückkehr zur Diplomatie. US-Präsident Trump betonte, er hoffe, dass der Iran nach den israelischen Angriffen an den Verhandlungstisch zurückkehre. Der Iran dürfe keine Atombombe haben, sagte Trump den Sender Fox News. Der SPD-Außenpolitiker Mützenich sagte im Deutschlandfunk, es müsse nun darum gehen, einen möglichen Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten noch einzugrenzen. Der Historiker Moshe Zimmermann sprach - ebenfalls im Deutschlandfunk - von einer "Flucht nach vorne". Kurzfristig könne Israel das Regime im Iran so vielleicht verunsichern, langfristig könne man ohne Verhandlungen aber nichts erreichen. Zimmermann kritisierte, Israel tue alles, um den Konflikt im Nahen Osten zu verschärfen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.