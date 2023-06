Kleine Klimakonferenz in Bonn

Der steinige Weg bis zum Weltklimagipfel in Dubai

Ende November findet in Dubai die nächste Weltklimakonferenz statt. In Bonn wird sie nun vorbereitet. Delegierte aus aller Welt suchen gemeinsam Wege, wie das Pariser Abkommen umgesetzt werden kann. Am Gastgeber Dubai gibt es Kritik.

Von Georg Ehring | 08.06.2023