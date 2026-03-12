Kriegshandlungen

Der Bildausschnitt aus einem Video zeigt zwei brennende Tanker vor der Küste des Irak. (AFP / -)

Die Attacken hättten sich etwa gegen Ziele in Israel, Bahrain, Saudi-Arabien und im Oman gerichtet, hieß es in Teheran. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden erklärt, solange die amerikanisch-israelischen Angriffe auf das Land anhielten, werde kein einziger Liter Öl aus den Golfstaaten exportiert. Die Führung in Kuwait erklärte, iranische Drohnen hätten den internationalen Flughafen des Landes getroffen. Es habe Sachschäden gegeben. Zuletzt hatte die israelische Armee mitgeteilt, sie habe eine neue Welle großangelegter Angriffe gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes im gesamten Iran gestartet.

