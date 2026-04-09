Trotz Waffenruhe

Eine Fahrt durch die Straße von Hormus ist derzeit kaum möglich. (picture alliance / dpa / Farshid-M. Bina)

Zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, der Iran habe den Schiffsverkehr durch die Meerenge aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon wieder eingestellt. Nach Angaben von Fars passierten seit Beginn der Waffenruhe nur zwei Öltanker die Straße von Hormus.

Griechischer Regierungschef: "Gebühren völlig inakzeptabel"

Der Iran erwägt Berichten zufolge auch ein Gebührensystem, um Schiffen die Durchfahrt zu gewähren. Dies stieß auf Kritik aus Griechenland, das über eine der weltweit größten Handelsflotten verfügt. Regierungschef Mitsotakis sagte dem US-Fernsehsender CNN, es sei völlig inakzeptabel, wenn der Iran nach dem Ende des Krieges von jedem Schiff, dass die Straße durchquere, eine Maut verlange.

Mitsotakis sagte, möglicherweise müsse es ein separates internationales Abkommen bezüglich der Meerenge geben. Dieses dürfe aber keine Gebühren für Schiffspassagen enthalten. Andernfalls wäre das ein gefährlicher Präzedenzfall für die Freiheit der Schifffahrt.

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Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.