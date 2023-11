Pro-Palästina-Kundgebung in Essen: Demonstrationen sind für Islamisten eine gute Gelegenheit, das Mitgefühl mit dem Leid in Gaza zu instrumentalisieren. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Vor dem Hintergrund des wieder aufgeflammten Nahostkonflikts gibt es große Sorgen, dass der Islamismus in Deutschland erneut Auftrieb erhält. "Die islamistische Szene hat jahrelang stagniert und war fast eingeschlafen. Jetzt sehen wir wieder deutlich mehr Aktivität", sagt der Terrorismusexperte Peter Neumann vom King's College in London.

Wenn der Krieg in Nahost noch länger dauere, könnte auch hierzulande "ein neuer Zyklus“ beginnen, warnt Neumann - denn es seien genug alte Islamisten da, um die Ideologie an junge Menschen weiterzugeben. Auch andere Experten beobachten ein Erstarken der islamistischen Szene in Deutschland. Wie sie sich wieder zeigt und wie gefährlich sie ist – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Im Nahostkonflikt sehen Islamisten in Deutschland eine Möglichkeit, wieder sichtbarer zu werden und für sich zu werben. Eigentlich sei der Konflikt in der islamistischen Szene vor der Terrorattacke der Hamas kaum noch präsent gewesen, sagt die Arabistin Claudia Dantschke von der Deradikalisierungsstelle "Grüner Vogel" in Berlin.

Doch das ist nun anders. Seit den Gräueltaten der Hamas in Israel und der militärischen Reaktion der Israelis im Gazastreifen sind die Botschaften der Islamisten stark antisemitisch geprägt. So spielt die Beschwörung der Umma - die Gemeinschaft der gläubigen Muslime - seitdem in der islamistischen Internetpropaganda eine große Rolle. „Die islamische Umma soll sich über den gemeinsamen Kampf gegen die Juden und Zionisten vereinen“, beschreibt Kim Robin Stoller, Vorsitzende des Internationalen Instituts für Bildung, Sozial- und Antisemitismusforschung, die Zielrichtung der Islamisten.

"Die Gefahr von Anschlägen ist akut"

Vom islamistischen Antisemitismus gehe gerade eine akute Gefahr für die Sicherheit aus, sagt Stoller. So wurde Ende Oktober ein deutscher Islamist verhaftet, weil er einen Anschlag auf eine proisraelische Demonstration geplant haben soll. Der Anwalt des verhafteten Duisburgers bestreitet die Vorwürfe der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Der 29-jährige Verhaftete war mehrere Jahre in Syrien und sammelte Kampferfahrung bei der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS).

Auch der Terrorismusexperte Peter Neumann ist beunruhigt: "Die Gefahr von Anschlägen ist auch in Deutschland momentan akut - von Einzeltätern oder am Rande von Demonstrationen, die außer Kontrolle geraten“, sagt er. „Die Frage ist nicht, ob etwas passiert, sondern wann."

Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) werden derzeit 487 Islamisten als „Gefährder“ eingestuft. Von diesen seien 90 in Deutschland inhaftiert, 216 auf freiem Fuß und 181 im Ausland.

Anfang November zeigten sich Islamisten in Essen auf einer Demonstration für die Rechte der Palästinenser und forderten ein Kalifat. In auf der Demonstration aufgenommenen Videos sind Fahnen zu sehen, die Hizb ut-Tahrir zugeordnet werden - einer Organisation, die bereits 2003 in Deutschland verboten wurde. Laut Verfassungsschutz will sie den Staat Israel vernichten. Gegen einen Redner auf der Demonstration wird inzwischen wegen Volksverhetzung ermittelt.

Propalästinensische Demonstrationen seien teils antisemitisch, teils israelfeindlich oder auch nur israelkritisch, aber in der Regel sehr emotionalisiert und parteiisch, sagt die Arabistin Claudia Dantschke. Für Islamisten sei das eine willkommene Gelegenheit, die aufgeheizte Stimmung und das Mitfühlen mit dem Leid im Gazastreifen aufzugreifen und für sich zu instrumentalisieren. So könnten sie nun auch Menschen beeinflussen, die bisher nicht für sie erreichbar gewesen seien.

Neben den Demonstrationen nutzen Islamisten wie andere Extremisten auch die sozialen Medien, um für ihre Sache zu werben. Besonders schlimm sei es auf TikTok, betont Dantschke. Durch den dortigen Algorithmus würden sich Nutzer nur noch in einer Blase bewegen und immer weiter reingezogen.

Einfache emotionale Botschaften

Sachverhalte werden ihrer Komplexität beraubt und auf einfache emotionale Botschaften heruntergebrochen: „Da ist eine Radikalisierung relativ schnell möglich.“ Die Mobilisierung für die islamistische Sache findet der Arabistin zufolge teilweise auch an Schulen statt. „Viele Jugendliche radikalisieren sich durch Bekannte, Freunde, Verwandte, die Peergroup“, sagt Dantschke.

Der Pädagoge Burak Yilmaz warnt zudem vor islamistischen Influencern, die zum Teil auch zu Demonstrationen aufrufen: „Da sind zum Beispiel islamistische Imame, die dann zu Jugendlichen sagen: ‚Wenn ihr Muslime seid, dann geht ihr auf diese Demos, und dann verteufelt ihr Israel‘.“ Damit werde die muslimische Identität an den politischen Konflikt angebunden.

Seit dem Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober kommt es auch auf deutschen Straßen immer wieder zu Demonstrationen von Palästinensern und Unterstützern, bei denen auch die islamistische Hamas bejubelt wird. Deswegen rückte das Thema Antisemitismus in den Mittelpunkt der diesjährigen Deutschen Islamkonferenz.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte dort von muslimischen Verbänden ein deutlicheres Bekenntnis gegen Judenhass. Sie appellierte an die großen Islamverbände, den Kampf gegen Antisemitismus noch sichtbarer voranzutreiben.

Gegen Terror und Antisemitismus

Es reiche nicht, eine Synagoge zu besuchen und sich dort gegen Terror und Antisemitismus zu stellen, ohne dies auch in Moscheen oder den eigenen Social-Media-Kanälen zu kommunizieren, sagte Faeser. Der Zentralrat der Muslime hatte einen Tag nach dem Blutbad der Hamas in Israel von „Kampfhandlungen“ gesprochen und „alle Seiten“ aufgefordert, diese einzustellen.

Die Arabistin Claudia Dantschke sieht vor allem ein gesamtgesellschaftliches Problem. Antisemitismus gebe es nicht nur bei Menschen mit muslimischem Hintergrund, der gehe quer durch die Gesellschaft, betont sie.

Dantschke verweist auf die Diskussion über die Wähler der AfD: Diese stimmten zum Teil für eine rechtsextreme Partei, obwohl sie selbst nicht rechtsextrem seien. Analog dazu gebe es Migranten, die sich in einer „emotionalisierten Situation“ antisemitisch äußerten und mit Islamisten auf die Straße gingen. Man müsse hier „an die Wurzel, an das Hauptproblem ran“, sagt die Arabistin - und eine Antwort darauf finden, warum antisemitische Stereotypen ständig wiederholt und nicht hinterfragt würden.

Etliche Wochen nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel tun sich die großen Onlinedienste nach wie vor schwer damit, die im Internet geteilten Inhalte zu kontrollieren und der Wut ihrer Nutzer standzuhalten.

Vor allem TikTok steht im Mittelpunkt der Kontroverse: Dabei geht es unter anderem um das Auftauchen einer zwei Jahrzehnte alten Botschaft des ehemaligen El-Kaida-Anführers Osama bin Laden, die auf der Videoplattform massenhaft Verbreitung fand. Bin Laden verurteilt darin die Unterstützung der USA für Israel und nennt diese als Grund für die Anschläge vom 11. September 2001.

TikTok in der Kritik

Die Onlinesuche nach dem Text wurde schließlich von TikTok verboten. Laut der "New York Times" forderten jüdische Prominente die Verantwortlichen bei dem Unternehmen dazu auf, etwas gegen den steigenden Antisemitismus auf der Plattform zu tun. "Was bei TikTok passiert, ist die größte antisemitische Bewegung seit den Nazis", sagte der Regisseur und Schauspieler Sacha Baron Cohen.

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta konnte hingegen größere Kontroversen um Inhalte in Verbindung mit dem Krieg zwischen der Hamas und Israel bisher vermeiden. Im Vergleich zu anderen Plattformen werden Facebook und Instagram von einer deutlich größeren Anzahl von Content-Moderatoren betreut.