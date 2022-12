Korruptionsverdacht im EU-Parlament

Eva Kaili, inzwischen suspendierte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, wurde von der belgischen Polizei im Zuge von Korruptionsermittlungen festgenommen. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / Vidal / EUC / ROPI)

Belgiens Bundesstaatsanwalt hat am 9. Dezember im Rahmen einer groß angelegten Untersuchung wegen möglicher Korruption im Europäischen Parlament 16 Häuser in Brüssel untersucht. Dabei wurden laut Angaben der Ermittlungsbehörde mindestens fünf Menschen festgenommen und etwa 600.000 Euro in bar sowie Computerausrüstung und Mobiltelefone sichergestellt. In einer Erklärung hieß es, man habe seit Monaten den Verdacht, ein Golfstaat versuche, die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen.

Prominenteste unter den Festgenommen ist die Griechin Eva Kaili, seit diesem Jahr eine der 14 Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments, inzwischen aber von diesem Posten suspendiert. Bei vier weiteren handelt es sich um italienische Staatsbürger, darunter Kailis Lebensgefährte Francesco Giorgi, der parlamentarischer Mitarbeiter der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament ist. In Gewahrsam genommen wurden zudem der ehemalige sozialdemokratische Europaabgeordnete und heutige Chef der Nichtregierungsorganisation Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, sowie der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB), Luca Visentini. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge sollen auch die Frau und Tochter von Panzeri festgenommen worden sein.

Infolge der aktuellen Ereignisse verlor Kaili alle ihr übertragenen Befugnisse, Pflichten und Aufgaben im EU-Parlament. Dies ordnete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola an. Eine förmliche Absetzung Kailis kann nur das Parlament selbst beschließen. Die 44-Jährige wurde außerdem von ihrer Partei, der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok), ausgeschlossen, wie Parteichef Nikos Androulakis mitteilte. 2014 war sie für die Pasok ins EU-Parlament gewählt worden. Zuvor war sie von 2007 bis 2012 Pasko-Abgeordnete in der griechischen Nationalversammlung. Auch die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament, der auch die SPD angehört, setzte Kailis Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung aus. Die Pasok drängt Kaili außerdem dazu, ihren Sitz im Parlament abzugeben. Dazu soll diese aber nicht bereit sein, weil damit die Aufhebung ihrer parlamentarischen Immunität einherginge.

Bei den Ermittlungen der belgischen Staatsanwaltschaft geht es um eine mutmaßliche kriminelle Organisation, versuchte Einflussnahme durch einen Golfstaat sowie Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche, wie die Behörde mitteilte. Man habe seit mehreren Monaten den Verdacht, dass ein Golfstaat versuche, „wirtschaftliche und politische Entscheidungen des europäischen Parlaments zu beeinflussen", indem er "beträchtliche Geldsummen zahlt oder erhebliche Geschenke verschenkt". Begünstigte seien dabei Persönlichkeiten mit einer "politisch und/oder strategisch bedeutenden Position" im EU-Parlament.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es sich bei dem Golfstaat um Katar handeln, Gastgeber der laufenden Fußball- Weltmeisterschaft. Das Emirat steht seit Jahren wegen der Menschenrechtslage und der Bedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik. Zahlreiche Mitglieder des damaligen FIFA-Exekutivkomitees, das 2010 die WM nach Katar vergeben hatte, sind inzwischen der Korruption überführt. Katar selbst hat den Vorwurf der Bestechung jedoch stets bestritten.

Laut Timo Lange von der Nichtregierung LobbyControl habe es in den vergangenen Jahren verschiedene Fälle gegeben, in denen autoritäre Staaten versucht hätten massiv mit legalen wie illegalen Aktionen ihre Reputation aufzubessern. Dabei seien auch wieder Politikerinnen und Politiker Zielscheibe von Lobby- und anderen Aktivitäten geworden, sagte Lange im Dlf. Gerade auch Katar sei dabei aufgefallen, mit verschiedenen Mitteln der Public Relations und der Lobbyarbeit in den USA und Europa Einfluss zu nehmen

Auch das EU-Parlament hatte die WM-Vergabe an den Wüstenstaat unter Verweis auf „glaubwürdige Vorwürfe der Bestechung und Korruption“ kritisiert, zuletzt kurz vor Beginn des Turniers Mitte November. Anders äußerte sich damals Ex-Parlamentsvize Kaili. Vor dem Parlament bezeichnete sie Katar als Vorreiter bei Arbeitsrechten. (Ab Minute 20:00:37) Die WM sei Beweis dafür, „dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken kann, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert haben“.

Das Land habe sich der Welt geöffnet. „Dennoch rufen einige hier dazu auf, sie (die Katarer) zu diskriminieren. Sie schikanieren sie und beschuldigen jeden, der mit ihnen spricht, der Korruption“, sagte Kaili weiter. Kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft hatte sich Kaili mit dem katarischen Arbeitsminister Ali bin Samich Al Marri getroffen und im Namen der EU die Verpflichtung Katars begrüßt, "die Arbeitsreformen fortzusetzen". Das twitterte damals der EU-Botschafter in Doha, Cristian Tudor.

Laut einem Bericht der belgischen Zeitung "L'Echo" entschlossen sich die Ermittler, die Wohnung Kailis zu durchsuchen, nachdem sie den Vater Kailis mit einer großen Menge Bargeld in "einem Koffer" aufgegriffen hatten. Festgehalten werden muss freilich auch, dass für Kaili zunächst die Unschuldsvermutung gilt, solange es keine richterliches Urteil gibt.

Dem Europäischen Parlament, das sich gern als Vorreiter im Kampf gegen Korruption sieht, droht ein ungeheurer Image-Schaden. „Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, handelt es sich sicherlich um einen der größten Korruptionsskandale im Parlament in Brüssel in den letzten Jahren, wen nicht Jahrzehnten“, so die Einschätzung von Timo Lange von LobbyControl. „Das ist ein schwerwiegender Fall, der natürlich mit einem großen Vertrauens- und Ansehensverlust einhergeht.“ Wichtig sei nun eine möglichst schnelle Aufklärung.

Grundsätzlich stelle Lange dem EU-Parlament in Sachen Antikorruptionsregeln ein gutes Zeugnis aus. Diese seien nach vergangenen Skandalen weiter verschärft worden, sagte er im Dlf-Interview. Allerdings sei weiterhin keine unabhängige Aufsicht etabliert worden. Ähnlich äußerte sich Transparency International nach den Festnahmen. Der Fall offenbare gleich mehrere Probleme, schrieb Alberto Alemanno, Jura-Professor am Europakolleg im belgischen Brügge auf Twitter: ein Mängel behaftetes Ethiksystem für Europaparlamentarier, das Fehlen von Regeln für ehemalige Abgeordnete, das Ausmaß von außereuropäischem Einfluss auf die EU und eine durch Korruption befleckte WM in Katar.

Als tiefen Schlag gegen das Ansehen des Parlaments bezeichnete auch der Europaparlamentarier Bernd Lange (SPD) die Vorgänge, insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzungen mit EU-Mitglied Ungarn um gesperrte Haushaltsgelder in Milliardenhöhe. EU-Parlament und -Kommission werfen der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban mangelnde Maßnahmen gegen Korruption vor. Orban werde sich freuen, mutmaßte Lange im Dlf-Interview. Die Korruptionsermittlungen in Brüssel seien „wirklich eine Relativierung unserer Anstrengungen für Rechtsstaatlichkeit und Antikorruption“.

Tatsächlich ließe die Häme aus Budapest nicht lange auf sich warten. Ungarns Regierungssprecher Zoltan Kovacs schrieb auf Twitter, er freue sich auf die Tweets von Europaabgeordneten, die sich regelmäßig deutlich gegen Korruption positionierten. „Aber zu der großen Korruptionsuntersuchung, in die Europaabgeordnete verwickelt sind (...), hatten sie nichts zu sagen. Null.“ Das Europaparlament dringt wegen Korruptionsvorwürfen immer wieder auf ein konsequentes Vorgehen gegen Ungarn.

"Die Nachrichten rund um die Katar-Affäre und Eva Kaili" machten sie "wütend", schrieb Katarina Barley von der SPD, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments ist und derselben Fraktion wie Kaili angehört, im Onlinedienst Twitter. Sie forderte "volle Transparenz und Aufklärung". Er sei "fassungslos, dass sich offenbar führende Mitglieder des Europäischen Parlaments gegen hohe Geldsummen haben kaufen lassen, um politisch für Staaten zu werben, die Menschen- und Arbeitsschutzrechte mit Füßen treten", erklärte der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke.

Auch der Sprecher der Deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen, sprach gegenüber von "Fassungslosigkeit" unter den Grünen-Abgeordneten. Er befürchte, "dass es weitere Fälle politischer Einflussnahme gegeben haben könnte und andere Fraktionen betroffen sein könnten". Mehrere Fraktionen im EU-Parlament sprachen sich dafür aus, die geplante Verhandlungen über Visa-Erleichterungen für Bürger Katars aussetzen.

