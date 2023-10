Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen und CDU-Spitzenkandidat, feiert das Ergebnis seiner Partei bei der Wahlparty. (picture alliance / dpa / Lando Hass)

Bei der Landtagswahl in Hessen gibt es einen eindeutigen Wahlsieger: Die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein gewinnt deutlich an Stimmen im Vergleich zur letzten Wahl und überspringt die 30 Prozent. Somit ist der alte auch der neue Ministerpräsident, rechnerisch reicht es für verschiedene Koalitionen unter Führung der CDU.

Nancy Faeser hat ihr Ziel, die Regierung abzulösen, nicht erreicht. Sie hatte erklärt, nur als Wahlsiegerin in Hessen bleiben zu wollen - so bleibt sie in Berlin. Stärken wird dieses Wahlergebnis ihre Position als Innenministerin nicht.

Die CDU legt stark zu und steht bei weit über 30 Prozent. Alle anderen Parteien verlieren Stimmen - außer der AfD und den Freien Wählern, die allerdings an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die AfD könnte zur größten Oppositionspartei werden. SPD und Grüne streiten sich um den dritten Platz.

Die FDP, die bei der letzten Wahl noch 7,5 Prozent der Stimmen erzielte, musste am späten Wahlabend um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. Ziemlich sicher an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind die Linken und die Freien Wähler.

Stärkste Fraktion wird die CDU, mit Abstand gefolgt von der AfD. Dahinter folgen gleichauf SPD und Grüne. Die kleinste Fraktion wird die FDP sein - sollte sie überhaupt in den Landtag kommen.

Boris Rhein kann sich seinen Koalitionspartner aussuchen - reichen würde es sowohl für eine Zusammenarbeit mit den Grünen, als auch mit der SPD. "Die Bürgerinnen und Bürger haben einen klaren Regierungsauftrag an die CDU Hessen erteilt", sagte Rhein in Wiesbaden. "Wir werden den Regierungsauftrag annehmen", fügte er hinzu.

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein sprach von einem "unfassbar großartigen Tag" für die CDU. Er sieht einen klaren Regierungsauftrag der Wähler: "Sie haben die Hessen-CDU gewählt, aber sie haben auch Stil und Stabilität sowie sanfte Erneuerung gewählt." Man werde jetzt eine Regierung aus der Mitte des demokratischen Spektrums bilden.

Bundesinnenministerin Faeser nannte das Ergebnis "enttäuschend". Sie habe den Sozialdemokraten als Spitzenkandidatin "leider nicht helfen" können, sagte sie vor Anhängern.

Tarek Al-Wazir, der Spitzenkandidat der Grünen, sagte in Wiesbaden: "Wir mussten bergauf kämpfen." Er führte das Abschneiden seiner Partei auch auf einen negativen Einfluss aus Berlin zurück. Keine der Parteien der Ampelkoalition habe Rückenwind gehabt.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht Nancy Faesers Position als Innenministerin durch das schwache Wahlergebnis in Hessen nicht beschädigt. Es sei ein landespolitisches Votum gewesen, Faeser habe einen klaren Rückhalt als Bundesinnenministerin. "Wir stehen zu Nancy Faeser, und zwar aufgrund der Bilanz, die sie vorzuweisen hat."

Trotz der Verluste hat sich die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei gezeigt. Auch mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern sprach sie von "stabilen Ergebnissen". "Wir haben gezeigt, dass wir im ganzen Land verankert sind", sagte sie im ZDF. Ihr Kovorsitzender Omid Nouripour sagte, es habe keine Wechselstimmung in Hessen gegeben.

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel zeigte sich hocherfreut über das Abschneiden ihrer Partei. Sie wertete das starke Abschneiden der AfD auch als Zeichen für die Unzufriedenheit der Menschen mit der "Verbotspolitik" der Bundesregierung. Mit Blick auf den Bund sprach sie von einer realistischen Chance auf eine Regierungsbeteiligung 2025.

Boris Rhein könnte durch die Wahl zu einem neuen Hoffnungsträger der CDU aufsteigen, ähnlich wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Vielleicht wird Rheins Name zukünftig auch gehandelt, wenn es um Kanzlerkandidaten der Union geht.

Nancy Faeser hat sich hingegen mit ihrem Versuch Ministerpräsidentin zu werden, keinen große Gefallen getan. Ihre Position als Bundesinnenministerin dürfte durch den Wahlausgang geschwächt sein.

beb, dpa, Reuters, AFP, ARD, ZDF