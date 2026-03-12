Manipulierte Bilder entdeckt: Der Spiegel. (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Man habe vereinzelt Bilder identifiziert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit KI-generiert seien, hieß es. Zudem habe es Fotos gegeben, bei denen mutmaßlich mithilfe von KI unzulässige Veränderungen vorgenommen worden seien. Die Aufnahmen zeigten unter anderem einen iranischen Flugzeugträger aus der Vogelperspektive, eine Explosion in Teheran und den neuen Obersten Führer Mojtaba Khamenei an der Seite seines Vaters Ali Khamenei.

Die Iran-Bilder wurden von der Agentur "SalamPix" verbreitet. Diese lieferte das Material an die französische Bildagentur "Abaca Press". Von dort fanden die Bilder wiederum ihren Weg auch ins deutsche Angebot der Agenturen. Der Spiegel hat bislang vergeblich versucht, Kontakt zu "SalamPix" aufzunehmen.

Bilder dieser Quelle tauchen in Veröffentlichungen nahezu aller großen Medien auf: Zeit, Süddeutsche Zeitung, WDR, Stern, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Welt, taz und B.Z..

