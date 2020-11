Donald Trump hat in den vergangenen Monaten bei Nachfragen von Journalisten mehrfach offengelassen, ob er eine Wahlniederlage akzeptieren wird. Stattdessen behauptete er immer wieder, dass ihm der sichere Sieg nur durch Wahlbetrug genommen werden könne. Ununterbrochen säte er Zweifel am amerikanischen Wahlsystem, insbesondere an der Briefwahl, die laut Trump zu massiver Wahlfälschung führe – ohne dafür Beweise liefern zu können. Es scheint so, als habe Trump alles versucht, um die Wahl zu delegitimieren - und damit seine mögliche Abwahl.

Szenario 1: Trump lässt Auszählung stoppen

Die Behörden rechneten mit einer massiven Zunahme der Briefwahlstimmen, weil Millionen Amerikaner angesichts der Corona-Pandemie nicht den Gang ins Wahllokal riskieren wollten. Fast jede zweite Stimme könnte Experten zufolge daher per Post abgegeben werden. Trump hat sich - vor Auszählung der Briefwahlstimmen - zum Sieger ausgerufen. Trumps Wahlkampfteam versucht mit einer Klage in Pennsylvania und Michigan zu erreichen, dass dort die Auszählung ausgesetzt wird. In Georgia forderten die Republikaner ein Gericht auf, dafür zu sorgen, dass alle Wahlzettel ausgesondert werden, die nach dem Ende der Stimmangabe eingetroffen seien.

(picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)Welche Rolle die Briefwahl bei der Präsidentschaftswahl spielt

Am 3. November findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Wegen der Corona-Pandemie stimmen viele Menschen per Briefwahl ab. Das könnte erhebliche Auswirkungen auf den Wahl-Ausgang haben.

Selbst nach Auszählung aller Stimmen bliebe Trump bei einer knappen Niederlage in einem oder mehreren Bundesstaaten die Möglichkeit, dagegen zu klagen und eine Neuauszählung zu verlangen - etwa unter Ausschluss bestimmter Briefwahlstimmen. Falls die Briefwahlstimmen Biden letztlich doch einen Wahlsieg bescheren würden, könnte Trump weiter von massivem Betrug sprechen und dagegen vorgehen, etwa indem er eine Untersuchung durch sein Justizministerium oder die Geheimdienste anordnet. Dadurch dass Trump die Briefwahl in den vergangenen Monaten wiederholt als Quelle des Wahlbetrugs bezeichnet hat, hat er ein solches Vorgehen vorbereitet.

Aktueller Stand: Wahlen in den USA

Setzt Trump seine Strategie, das Wahlsystem zu diskreditieren, auch im Falle einer Niederlage fort, könnte dies, so die Befürchtungen, seine Anhänger zu gewalttätigen Aktionen provozieren und zu Auseinandersetzungen mit Trump-Gegnern führen. Ein Szenario, das dem Präsidenten in die Karten spielen könnte, der dann im Falle von Unruhen den Notstand ausrufen, das Militär entsenden und das oberste Bundesgericht anrufen könnte - mit dem Ziel, die Stimmauszählung zu stoppen. Auch andere Unregelmäßigkeiten und Störungen könnten Anlass zu - womöglich langwierigen - juristischen Klagen geben.

Trump erklärt sich in einer Rede zum Wahlsieger

Vor diesem Hintergrund bewerten Politikexperten auch die Berufung von Richterin Amy Coney Barrett an den Supreme Court durch den Präsidenten, der damit die konservative Mehrheit am höchsten US-Gericht zementierte. "Die Richter des Obersten Gerichtshof wissen, dass sie benutzt werden sollen für eine autoritäre Übernahme. Von einem Mann, der die Wahl wohl verloren haben wird", sagte Yale-Professor Timothy Snyder in der Süddeutschen Zeitung.

(AFP / Getty Images / Alex Wong)Richterin von Trumps Gnaden

Der US-Senat hat die konservative Juristin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin bestätigt. Die Kandidatin von US-Präsident Trump hat eine charismatisch-christliche Gemeinschaft berühmt gemacht, die "People of Praise", die sich nun anschickt, Politik und Gesellschaft in den USA zu prägen.

8. Dezember - Stichtag für die Auszählung

Weitere Möglichkeiten, den Wahlausgang zu beeinflussen, bestehen auf politisch-institutioneller Ebene, da die Wahlleute von der Exekutive ihres Bundesstaates bestätigt werden müssen. So könnte beispielsweise die republikanische Regierung von Florida, einer der entscheidenden "Battleground Staates", bei einem Wahlsieg Bidens das Ergebnis für gefälscht erklären und die Wahlleute nicht zum Electoral College entsenden. Denkbar wäre auch, dass sich Parlamente von Bundesstaaten auf Wahlbetrug berufen, für die Abberufung der Wahlleute stimmen und dann eigene Wahlfrauen und -männer ernennen.

Sollte die Auszählung der Stimmen bis zum Stichtag der Nominierung der Wahlmänner in den Bundesstaaten, in diesem Jahr der 8. Dezember, nicht abgeschlossen sein, können die Bundesstaaten-Parlamente auch selbst die Wahlleute bestimmen. Artikel II der amerikanischen Verfassung sieht dies ausdrücklich vor - dass sich ein Staat bei der Berufung der Wahlleute über den Wählerwillen hinwegsetzt, ist allerdings seit dem späten 19. Jahrhundert nicht mehr vorgekommen.

Entscheidung durch Kongress möglich

Entsendet ein Bundesstaat rivalisierende Wahlleute-Gruppen, muss der Kongress darüber entscheiden, welche zum Electoral College zugelassen werden. Die Entscheidung über die Wahl des Präsidenten fiele damit in die Hände der Kongressabgeordneten. Gleiches gilt, wenn kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen des Electoral College erhält - etwa weil einige Bundesstaaten keine Wahlleute benannt haben oder weil einzelne Wahlleute sich weigern, dem Sieger aus ihrem Staat bei der Abstimmung im Electoral College die Stimme zu geben.

Gibt es keinen Sieger im Electoral College - auch ein Unentschieden von 269 zu 269 Stimmen ist möglich - darf gemäß des 12. Zusatzartikels der Verfassung das Repräsentantenhaus den Präsidenten wählen. Dort haben aktuell die Demokraten die Mehrheit. Allerdings dürfen bei der Wahl des Präsidenten im Repräsentantenhaus nicht die Abgeordneten einzeln abstimmen, sondern nur als Abgeordnetengruppe ihres Bundesstaats. Dabei hat jeder der 50 Staaten nur eine Stimme. Nach dieser Rechnung hätten wiederum die Republikaner die erforderliche Mehrheit von 26 Stimmen.

Artikel 1, Abschnitt 5 der Verfassung böte dann wiederum den Demokraten einen Hebel, diese Mehrheit zu brechen. So könnte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, mit der Mehrheit der demokratischen Abgeordneten die ordnungsgemäße Wahl republikanischer Parlamentarier anfechten und damit die Mehrheit in den bundesstaatlichen Delegationen zu Gunsten von Biden beeinflussen. Letztlich würde dieses Vorgehen zu einem Konflikt um die Befugnisse zwischen der Sprecherin des Repräsentantenhauses und des Supreme Court hinauslaufen. Diese sind in der Verfassung für diesen Fall nicht eindeutig geklärt.

Die Anwendung des 12. Zusatzartikels der Verfassung wäre in der jüngeren Geschichte der USA beispiellos. Das einzige Mal, dass das Repräsentantenhaus einen Präsidenten bestimmte, war 1824. Damals erhielt von vier Kandidaten keiner die erforderliche Mehrheit im Electoral College.

(Imago Images / xGeorgexFreyx)US-Präsidentschaftswahl - Bisher kein klarer Sieger

Ein klarer Sieg für einen der beiden Kandidaten zeichnet sich in der Wahlnacht nicht ab. Das Wichtigste zur US-Wahl im Überblick.

In der jüngeren US-Geschichte gibt es bislang keinen Fall, in dem ein Amtsinhaber sich weigerte, seine Niederlage einzuräumen. Auch die Rechtsordnung ist darauf nicht vorbereitet. Sollte es dazu kommen, droht den USA eine Verfassungskrise und dem demokratischen System wohl eine Zerreißprobe. Ein Blick auf verschiedene mögliche Szenarien.

Szenario 2: Deutlicher Sieg von Biden

Seit Monaten liegt Biden in den landesweiten Umfragen in Front, zuletzt mit rund sieben Prozent Vorsprung, nach Umfragen waren es zwischenzeitlich zehn Prozent.

Landesweite Befragungen haben wegen des Wahlsystems aber nur begrenzte Aussagekraft. Auch Hillary Clinton hatte 2016 in nationalen Umfragen lange komfortabel in Führung gelegen, dann aber doch gegen Trump verloren, weil der durch seine Siege in wichtigen Bundesstaaten eine Mehrheit der Wahlleute gewann - obwohl er landesweit keine Mehrheit der Stimmen hatte. Derzeit deuten jedoch sowohl landesweite Erhebungen als auch Umfragen in den entscheidenden Bundesstaaten auf einen Sieg Bidens hin.

(imago images / ZUMA Wire / Pavlov Gonchar)US-Präsidentschaftswahl: Der Kampf um die Swing States

Swing States spielen seit jeher eine große Rolle bei den US-Präsidentschaftswahlen: Sie sind Hauptaustrageorte der Wahlkämpfe und können Wahlen entscheiden. Aber was genau macht einen Staat zum Swing State?

Stimmen die Umfragen, dann sollte es dem ehemalige Vize-Präsidenten gelingen, die alten Hochburgen der Demokraten aus dem "Rustbelt" zurückerobern, in denen 2016 Trump gewann: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. In den zuverlässigen Hochburgen seiner Partei, den Staaten an der Westküste, wie etwa Kalifornien, Washington und Oregon sowie jenen im Nordosten, unter anderem New York, New Jersey und Massachusetts, gilt Bidens Sieg als sicher.

Gewinnt der 77-Jährige zudem im "Swing State" Georgia, wo ihn die Umfragen ebenso vorne sehen, käme er bereits auf 294 Stimmen im Electoral College, dem Wahlleute-Gremium, das den Präsidenten bestimmt. Für die Mehrheit dort reichen 270 Stimmen.

Einen knappen Vorsprung hält Biden darüber hinaus in den wichtigen "Battleground States" Florida und North Carolina. Mit deren Wahlfrauen und Wahlmännern käme Biden auf fast 340 Stimmen - ein solcher Sieg wäre eindeutig und wohl kaum anfechtbar.

Szenario 3: Sieg von Trump

Auch ein klarer Wahlerfolg von Trump ist möglich - trotz der schlechten Umfragewerte des Amtsinhabers. Die könnten nämlich, wie schon vor vier Jahren, in einigen Bundesstaaten von der Realität am Wahltag einkassiert werden. Setzt sich Trump in den gleichen umkämpften Staaten wie 2016 durch und gewinnt möglicherweise weitere "Swing States" dazu, etwa Minnesota und Arizona, könnte sich der 72-Jährige eine zweite Amtszeit sichern.

Dieses Szenario halten die meisten Demoskopen jedoch für sehr unwahrscheinlich. Vor allem dehalb, weil es Trump während seiner ersten Amtszeit nicht gelungen ist, neue Wähler außerhalb seiner Kernanhängerschaft zu gewinnen. Seit Jahren bewegen sich die Zustimmungswerte für den Präsidenten landesweit konstant zwischen 41 und 43 Prozent.