Dresdner Musikfestspiele: Cellokonzert von Anna Clyne

Jan Vogler leitet das Festival, das seit 1978 besteht. (Marco Grob)

Seit der Saison 2009 ist der international renommierte Cellist Jan Vogler Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Der in New York und Dresden lebende Vogler nutzt seine Verbindungen und holt die Stars an die Elbe. Aber es ist ein Grundsatz: auch er selbst ist regelmäßig musikalisch beteilig, wie an diesem Abend.

Aufnahme vom 4. Juni 2024 aus dem Kulturpalast in Dresden

Franz Liszt

Ungarische Rhapsodie d-Moll, S 359/2

in der Orchesterfassung von Franz Doppler und Franz Liszt



Anna Clyne

„Dance“. Konzert für Violoncello und Orchester



Edward Elgar

Enigma-Variationen, op. 36