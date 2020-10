Was für ein Tag: Morgens um neun Uhr setzte sich Philipp Fankhauser und seine Band in einen Transporter, fuhr in gut sechs Stunden durch Hitze und Stau aus der Schweiz nach Köln, baute Instrumente und Mikrofone auf, spielte ein Konzert im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, verschnaufte kurz – und fuhr zurück. Ein "22-Stunden-Tag", schrieb Schlagzeuger Richard Spooner auf seiner Facebook-Seite. Und wenn man sah und hörte, mit welcher Energie und Freude die Band hinter ihrem Frontmann agierte: Respekt! Philipp Fankhauser, 1964 in Thun geboren, tourte durch Europa und die USA – und der Sound seiner Band und sein Gesang zählen mit zur europäischen Spitze.

Philipp Fankhauser, Gesang/Gitarre

Marco Jencarelli, Gitarre

Andy Tolman, Bass

Hendrix Ackle, Hammond B3/Piano

Richard Spooner, Schlagzeug

Im Jahr 2020 selten genutztes Tour-Utensil: ein Flightcase der Phillipp Fankhauser Band (Deutschlandradio/Tim Schauen)

Aufnahme vom 12.8.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Das vollständige "open up"-Konzert hören Sie hier: Philipp Fankhauser & Band live in Cologne (64:54)

Blues im Dlf Kammermusiksaal: Philipp Fankhauser und seine Band (Deutschlandradio/Tim Schauen)