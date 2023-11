Das lange Hin und Her zum Thema Presseförderung hat vorerst ein Ende gefunden. Im Bundeshaushalt 2024 ist sie nicht vorgesehen . Eine Kehrtwende in der laufenden Legislatur angesichts multipler Krisen ist nicht zu erwarten, so die Einschätzung von Medienjournalist Christoph Sterz.

Die aktuelle Bundesregierung und das grün geführte Bundeswirtschaftsministerium haben die Publikation mittlerweile veröffentlicht, sich aber im gleichen Zuge deutlich distanziert:

Das BMWK macht sich die Schlussfolgerungen der Studie nicht zu eigen. Die Studie gibt vielmehr die Auffassung der Autoren wieder. Das BMWK weist darauf hin, dass es noch weitere beachtenswerte Modelle gibt, die in der Studie nicht in der Tiefe beleuchtet wurden. Weitere Schritte sind von Seiten des BMWK nicht geplant.

Die Verlage reagieren entsetzt. "Diese Entscheidung ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar. Wir fragen uns, wie glaubwürdig die Regierung eigentlich noch ist", so der Co-Vorsitzende des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), Stefan Hilscher.

"Zeitungen sind für die Demokratie elementar. Eine vorübergehende Vertriebsförderung hätte uns auch bei der weiteren digitalen Transformation entscheidend geholfen", kritisiert Kai Röhrbein, Chef vom Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien.

Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

BDZV-Vorstandsvorsitzender Matthias Ditzen-Banke erinnert an den Ampel-Koalitionsvertrag, in dem die Presseförderung auch festgehalten ist. Ditzen-Banke betont: "Wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung ihr Wort nicht brechen will und sich umgehend mit uns zusammensetzt, um sachgerechte Konzepte zu entwickeln." Noch im September hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil eine Zustellförderung für den ländlichen Raum in Aussicht gestellt