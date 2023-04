Reihe "Rundfunkpioniere"

Hans Ebert - Vorreiter der Hörspielmusik

Mit seinen Kompositionen für Hörspiele begeisterte Hans Ebert in den frühen Radiojahren. 70 Jahre nach seinem Tod ist das Ausnahmetalent so gut wie vergessen - zu Unrecht, denn mit seiner Arbeit setzte er wichtige Akzente in der Hörspielmusik.

Von Michael Kuhlmann | 04.04.2023